Navratri 2025: राजस्थानी महल की थीम पर 3 करोड़ का दुर्गा पंडाल… 100 कारीगर जुटे बनाने में, होगा महाकुंभ जैसा लेजर शो

इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण होगा 1.5 किलोमीटर लंबा लेजर शो। बेंगलुरु से विशेष टीम को बुलाया गया है, जो नदी किनारे यह शो प्रस्तुत करेगी। इसके लिए विशेष वाटर फाउंटेन भी लगाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 40 फीट तक होगी। फाउंटेन की पानी की धार पर लेजर शो चलाया जाएगा। भारत में अब तक केवल प्रयागराज के महाकुंभ और अयोध्या में ऐसा आयोजन हुआ है। अब तीसरा हमारा शहर होगा जहां इतना विशाल लेजर शो होगा। शो हर घंटे में चार बार 15-15 मिनट तक चलेगा।