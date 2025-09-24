Durga Pandals: दुर्गा पंडालों में सुरक्षा अलर्ट! 100 से ज्यादा युवाओं के कड़े जब्त

दुर्गा उत्सव के दौरान भीड़-भाड़ और झगड़े की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया। थाना प्रभारी ने बताया कि कड़े से कई बार विवाद की स्थिति में चोट पहुंचाई जाती है, इसलिए पंडालों में प्रवेश से पहले युवाओं की चेकिंग की गई और कड़े उतरवाए गए।