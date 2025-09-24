Durga Pandals: दुर्गा पंडालों में सुरक्षा अलर्ट! 100 से ज्यादा युवाओं के कड़े जब्त

Durga Pandals: दुर्गा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल लाइन पुलिस ने 100 से ज्यादा युवाओं के हाथों से कड़े जब्त किए हैं। दरअसल, पुलिस को जानकारी मिली थी कि कई युवक कड़े का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहे हैं।
दुर्गा उत्सव के दौरान भीड़-भाड़ और झगड़े की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया। थाना प्रभारी ने बताया कि कड़े से कई बार विवाद की स्थिति में चोट पहुंचाई जाती है, इसलिए पंडालों में प्रवेश से पहले युवाओं की चेकिंग की गई और कड़े उतरवाए गए।
Durga Pandals: पुलिस का कहना है कि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। दुर्गा पंडालों के आसपास सीसीटीवी और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है।