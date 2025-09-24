Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

Durga Pandals: दुर्गा पंडालों में सुरक्षा अलर्ट! 100 से ज्यादा युवाओं के कड़े जब्त

Durga Pandals: बिलासपुर के दुर्गा पंडालों में हथियार के रूप में हो रहे कड़े के इस्तेमाल पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सिविल लाइन पुलिस ने 100 से ज्यादा युवाओं से कड़े जब्त कर सुरक्षा सख्त कर दी है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2025

100 से ज्यादा युवाओं के कड़े जब्त (Photo source- AI)
100 से ज्यादा युवाओं के कड़े जब्त (Photo source- AI)

Durga Pandals: दुर्गा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल लाइन पुलिस ने 100 से ज्यादा युवाओं के हाथों से कड़े जब्त किए हैं। दरअसल, पुलिस को जानकारी मिली थी कि कई युवक कड़े का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहे हैं।

दुर्गा उत्सव के दौरान भीड़-भाड़ और झगड़े की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया। थाना प्रभारी ने बताया कि कड़े से कई बार विवाद की स्थिति में चोट पहुंचाई जाती है, इसलिए पंडालों में प्रवेश से पहले युवाओं की चेकिंग की गई और कड़े उतरवाए गए।

Durga Pandals: पुलिस का कहना है कि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। दुर्गा पंडालों के आसपास सीसीटीवी और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है।

ये भी पढ़ें

मां दुर्गा की भक्ति में डूबा प्रदेश! नेताजी सुभाष चंद्र बोस-कोरबा नवरात्रि स्पेशल ट्रेन का टाइमटेबल जारी
रायपुर
Navratri Special Train (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

धमतरी में भक्ति और करुणा का अद्भुत संगम: मां दुर्गा के चरणों में पालतू जानवरों के नाम से जल रही मनोकामना ज्योत, हर तरफ हो रही चर्चा
Patrika Special News
धमतरी में भक्ति और करुणा का अद्भुत संगम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 01:50 pm

Published on:

24 Sept 2025 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Durga Pandals: दुर्गा पंडालों में सुरक्षा अलर्ट! 100 से ज्यादा युवाओं के कड़े जब्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.