धमतरी में भक्ति और करुणा का अद्भुत संगम: मां दुर्गा के चरणों में पालतू जानवरों के नाम से जल रही मनोकामना ज्योत, हर तरफ हो रही चर्चा

धमतरी में नवरात्र के दौरान भक्ति का माहौल देखते ही बनता है। माता के दरबार में गरबा, देवी जागरण और विशेष पूजा-पाठ का आयोजन होता है। शहर के कोने-कोने से लोग यहां पहुंचते हैं और मंदिर परिसर में रौनक रहती है। इस बार अनोखी भक्ति ने नवरात्र को और खास बना दिया है। धमतरी की यह पहल यह संदेश देती है कि भक्ति और करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। जीव-जंतुओं के प्रति प्रेम और संरक्षण का भाव भी मां दुर्गा के चरणों में अर्पित किया जा सकता है।