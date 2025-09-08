यात्रियों के लिए राहत: कल से शुरू होंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, बिलासपुर मंडल से गुजरेंगी 39 रेलगाड़ियां

22 फेरों के लिए यह ट्रेन 9 सितंबर से 18 नवंबर तक चलाई जाएगी। बिलासपुर-यलहंका फेस्टिवल स्पेशल (08261) हर मंगलवार को बिलासपुर से रवाना होगी, जबकि वापसी में यलहंका-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल (08262) हर बुधवार को चलेगी। त्योहारों के मौसम में सभी दिशाओं की ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 से ऊपर पहुंच गई है। बर्थ को लेकर विवाद और अव्यवस्था से यात्रियों को जूझना पड़ता है।