बिलासपुर

यात्रियों के लिए राहत: कल से शुरू होंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, बिलासपुर मंडल से गुजरेंगी 39 रेलगाड़ियां

Train News: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर-यलहंका (बेंगलूरु) के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 08, 2025

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Train News: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर-यलहंका (बेंगलूरु) के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

22 फेरों के लिए यह ट्रेन 9 सितंबर से 18 नवंबर तक चलाई जाएगी। बिलासपुर-यलहंका फेस्टिवल स्पेशल (08261) हर मंगलवार को बिलासपुर से रवाना होगी, जबकि वापसी में यलहंका-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल (08262) हर बुधवार को चलेगी। त्योहारों के मौसम में सभी दिशाओं की ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 से ऊपर पहुंच गई है। बर्थ को लेकर विवाद और अव्यवस्था से यात्रियों को जूझना पड़ता है।

भीड़ का दबाव कम करने रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। बिलासपुर-यलहंका स्पेशल ट्रेन में 3 सामान्य, 4 स्लीपर, 1 एसएलआरडी, 2 एसी-3 इकोनॉमी, 8 एसी-3 और 1 एसी-2 कोच लगाए गए हैं।

train

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यह ट्रेन बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया सहित वडसा, चांदाफोर्ट, वल्लारशाह, सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली, विकाराबाद, तांडूर, यादगीर और कृष्णा स्टेशन में ठहरेगी।

समय सारणी घोषित

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से हर मंगलवार सुबह 11 बजे रवाना होगी। रास्ते में रायपुर 12.45 बजे, दुर्ग 14.20 बजे, गोंदिया 16.25 बजे पहुंचकर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 7 बजे यलहंका पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन बुधवार को यलहंका से चलेगी और गुरुवार को बिलासपुर पहुंचेगी।

