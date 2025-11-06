Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, मृतकों में बिलासपुर के सबसे ज्यादा लोग, सीआरएस ने दुर्घटना जांच शुरू की

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में रहकर कई पहलुओं की जांच करेंगे। दूसरी ओर हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हुई है और 20 से अधिक यात्री घायल हैं। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, मृतकों में बिलासपुर के सबसे ज्यादा लोग, सीआरएस ने दुर्घटना जांच शुरू की

बिलासपुर ट्रेन हादसा (Photo Patrika)

Bilaspur Train Accident: मेमू ट्रेन हादसे में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उधर कोलकाता से रेलवे सेफ्टी कमिश्नर(सीआरएस) ब्रजेश मिश्रा जांच के लिए बिलासपुर आ चुके हैं। वे बुधवार को दुर्घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने गतौरा स्टेशन के बाद ट्रैक, क्षतिग्रस्त ट्रेन को देखा। गुरुवार को भी बिलासपुर एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर जाएंगे। इस दौरान स्टेशन मास्टर से लेकर अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का बयान दर्ज करेंगे।

वे तीन दिन तक बिलासपुर में रहकर कई पहलुओं की जांच करेंगे। दूसरी ओर हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हुई है और 20 से अधिक यात्री घायल हैं। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा है। मंगलवार की शाम 4 बजे हुए इस हादसे के बाद 11 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात करीब 3 बजे गैस कटर की मदद से बोगी में फंसे ३ शवों को निकाला गया। इसके यातायात बहाल करने की शुरुआत हुई और दोपहर तक बिलासपुर-कोरबा रूट पर आवागमन बहाल कर दिया गया।

तीन यात्री बोगी में फंसे रह गए

हादसे में तीन यात्री बोगी के अंदर फंसे रह गए थे, जिन्हें निकालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बोगी को क्रेन से रेलवे लाइन के साइड किया फिर सीटों व खिड़कियों को काटकर रास्ता बनाया गया। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद रात 3 बजे तीनों शवों बाहर निकाले गए। इनमें एक शव की पहचान सक्ती जिले के जैजैपुर के ग्राम बहेराडीह की रहने वाली छात्रा प्रिया चंद्रा (22) के रूप में हुई है। प्रिया गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा थीं। हादसे के समय वह महिला कोच में ही सवार थीं।

सभी लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य : रेलवे, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। करीब 11 घंटे तक चला यह ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। रेलवे के तकनीकी और संरक्षा विभाग की टीमें हादसे के बाद से ही ट्रैक की मरम्मत में जुट गईं। जिस ट्रैक पर हादसा हुआ था, उसे पूरी तरह दुरुस्त करने का काम सुबह करीब 4 बजे तक चलता रहा। दोपहर बाद सभी लाइनों पर परिचालन सामान्य कर दिया गया।

मृतकों के नाम

विद्यासागर (55 वर्ष)मोटरमैन (चालक), मेमू लोकल

प्रमिला वस्त्रकार (55 वर्ष) निवासी पाराघाट, बिलासपुर

रंजीत भास्कर (32 वर्ष)निवासी कोसा, जांजगीर-चांपा

अर्जुन यादव (35 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर

शीला यादव (30 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर

मानमति यादव (65 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर

प्रिया चंद्राकर (22 वर्ष)निवासी बहेराडीह, जैजैपुर (सक्ति)

अंकित अग्रवाल, बिलासपुर

लवकुश शुक्ला, सक्ती

गोती बाई (65) तखतपुर, बिलासपुर

गोदावरी बाई (60), रतनपुर,

ये घायल अस्पताल में भर्ती

मथुरा भास्कर (55 वर्ष) परसदा बिलासपुर

चौरा भास्कर (50) परसदा, बिलासपुर

शत्रुघ्न (50) परसदा, बिलासपुर

गीता देवनाथ (30) हेमू नगर, बिलासपुर

मेहनिश खान (19), नैला, जांजगीर

कविता यादव (30) रायपुर

अंजला साहू (49) कपन, बिलासपुर

श्याम देवी गौतम (64) कपन, बिलासपुर

प्रीतम कुमार (18) जयरामनगर, जांजगीर

शैलेष चंद्रा (35) सिरगिट्टी, बिलासपुर

डेढ़ साल का अज्ञात बच्चा

रश्मि और संतोष हंसराज (50)

(नोट: कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रात में ही छुट्टी दे दी गई थी। )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 01:58 pm

Published on:

06 Nov 2025 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, मृतकों में बिलासपुर के सबसे ज्यादा लोग, सीआरएस ने दुर्घटना जांच शुरू की

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा! एक ही ट्रैक पर फिर आई तीन ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बिलासपुर

Bilaspur Train News: छत्तीसगढ़ में टला एक और ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक में आ गई 3 ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

Bilaspur Train News: छत्तीसगढ़ में टला एक और ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक में आ गई 3 ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप
बिलासपुर

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्क्रैप नीति ठप! बिलासपुर में तीन साल से नहीं शुरू हुई प्रक्रिया, कबाड़ी बाजारों में सड़ रहे सरकारी और निजी वाहन

केंद्र की स्क्रैप नीति कागजों में सीमित (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

शिव मंदिर के पास चल रहा था ताश का खेल, पुलिस ने पहुंचकर किया ‘गेम ओवर’…. 3 युवक पकड़ाए

गिरफ्तार (photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: डिप्टी CM साव से लिपट कर फफक पड़ी मां, बोली- मेरी बेटी को बचा लो साहब… बैज ने एक करोड़ मुआवजे की मांग की

डिप्टी सीएम साव से लिपट कर फफक पड़ी मां (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.