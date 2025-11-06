Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, मृतकों में बिलासपुर के सबसे ज्यादा लोग, सीआरएस ने दुर्घटना जांच शुरू की

हादसे में तीन यात्री बोगी के अंदर फंसे रह गए थे, जिन्हें निकालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बोगी को क्रेन से रेलवे लाइन के साइड किया फिर सीटों व खिड़कियों को काटकर रास्ता बनाया गया। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद रात 3 बजे तीनों शवों बाहर निकाले गए। इनमें एक शव की पहचान सक्ती जिले के जैजैपुर के ग्राम बहेराडीह की रहने वाली छात्रा प्रिया चंद्रा (22) के रूप में हुई है। प्रिया गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा थीं। हादसे के समय वह महिला कोच में ही सवार थीं।