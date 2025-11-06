Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, मृतकों में बिलासपुर के सबसे ज्यादा लोग, सीआरएस ने दुर्घटना जांच शुरू की

बिलासपुर ट्रेन हादसा (Photo Patrika)
Bilaspur Train Accident: मेमू ट्रेन हादसे में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उधर कोलकाता से रेलवे सेफ्टी कमिश्नर(सीआरएस) ब्रजेश मिश्रा जांच के लिए बिलासपुर आ चुके हैं। वे बुधवार को दुर्घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने गतौरा स्टेशन के बाद ट्रैक, क्षतिग्रस्त ट्रेन को देखा। गुरुवार को भी बिलासपुर एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर जाएंगे। इस दौरान स्टेशन मास्टर से लेकर अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का बयान दर्ज करेंगे।
वे तीन दिन तक बिलासपुर में रहकर कई पहलुओं की जांच करेंगे। दूसरी ओर हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हुई है और 20 से अधिक यात्री घायल हैं। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा है। मंगलवार की शाम 4 बजे हुए इस हादसे के बाद 11 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात करीब 3 बजे गैस कटर की मदद से बोगी में फंसे ३ शवों को निकाला गया। इसके यातायात बहाल करने की शुरुआत हुई और दोपहर तक बिलासपुर-कोरबा रूट पर आवागमन बहाल कर दिया गया।
हादसे में तीन यात्री बोगी के अंदर फंसे रह गए थे, जिन्हें निकालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बोगी को क्रेन से रेलवे लाइन के साइड किया फिर सीटों व खिड़कियों को काटकर रास्ता बनाया गया। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद रात 3 बजे तीनों शवों बाहर निकाले गए। इनमें एक शव की पहचान सक्ती जिले के जैजैपुर के ग्राम बहेराडीह की रहने वाली छात्रा प्रिया चंद्रा (22) के रूप में हुई है। प्रिया गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा थीं। हादसे के समय वह महिला कोच में ही सवार थीं।
सभी लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य : रेलवे, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। करीब 11 घंटे तक चला यह ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। रेलवे के तकनीकी और संरक्षा विभाग की टीमें हादसे के बाद से ही ट्रैक की मरम्मत में जुट गईं। जिस ट्रैक पर हादसा हुआ था, उसे पूरी तरह दुरुस्त करने का काम सुबह करीब 4 बजे तक चलता रहा। दोपहर बाद सभी लाइनों पर परिचालन सामान्य कर दिया गया।
विद्यासागर (55 वर्ष)मोटरमैन (चालक), मेमू लोकल
प्रमिला वस्त्रकार (55 वर्ष) निवासी पाराघाट, बिलासपुर
रंजीत भास्कर (32 वर्ष)निवासी कोसा, जांजगीर-चांपा
अर्जुन यादव (35 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर
शीला यादव (30 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर
मानमति यादव (65 वर्ष)निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर
प्रिया चंद्राकर (22 वर्ष)निवासी बहेराडीह, जैजैपुर (सक्ति)
अंकित अग्रवाल, बिलासपुर
लवकुश शुक्ला, सक्ती
गोती बाई (65) तखतपुर, बिलासपुर
गोदावरी बाई (60), रतनपुर,
मथुरा भास्कर (55 वर्ष) परसदा बिलासपुर
चौरा भास्कर (50) परसदा, बिलासपुर
शत्रुघ्न (50) परसदा, बिलासपुर
गीता देवनाथ (30) हेमू नगर, बिलासपुर
मेहनिश खान (19), नैला, जांजगीर
कविता यादव (30) रायपुर
अंजला साहू (49) कपन, बिलासपुर
श्याम देवी गौतम (64) कपन, बिलासपुर
प्रीतम कुमार (18) जयरामनगर, जांजगीर
शैलेष चंद्रा (35) सिरगिट्टी, बिलासपुर
डेढ़ साल का अज्ञात बच्चा
रश्मि और संतोष हंसराज (50)
(नोट: कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रात में ही छुट्टी दे दी गई थी। )
