हर घर तिरंगा अभियान में ‘नारी शक्ति’ का परचम, गनियारी की दीदियां बुन रहीं देशभक्ति…

इस कार्य में जुटी महिलाओं के लिए यह केवल आय का साधन नहीं, बल्कि गौरव और आत्मसमान का स्रोत बन चुका है। झंडे की हर सिलाई में वे न केवल हुनर दिखा रही हैं, बल्कि उसमें राष्ट्रप्रेम भी बुन रही हैं। धागा कातने से लेकर सिलाई, प्रेसिंग और पैकिंग तक का सारा कार्य महिलाएं स्वयं कर रही हैं। इससे उन्हें प्रतिदिन रुपए 500 तक की अतिरिक्त आय भी हो रही है। इससे वे स्वावलबी भी बन रही हैं।