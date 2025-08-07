7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

हर घर तिरंगा अभियान में ‘नारी शक्ति’ का परचम, गनियारी की दीदियां बुन रहीं देशभक्ति…

Har Ghar Tiranga 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिलेभर में हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 07, 2025

हर घर तिरंगा अभियान में ‘नारी शक्ति’ का परचम(photo-patrika)
हर घर तिरंगा अभियान में ‘नारी शक्ति’ का परचम(photo-patrika)

Har Ghar Tiranga 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिलेभर में हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह है। इस राष्ट्रीय अभियान में गनियारी की महिलाएं न केवल सहभागिता निभा रही हैं, बल्कि तिरंगे निर्माण के जरिए देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं।

Har Ghar Tiranga 2025: झंडा नहीं, समान की सिलाई

गनियारी स्थित नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री में बिहान योजना से जुड़ी 30 स्व-सहायता समूहों की 100 से अधिक महिलाएं दिन-रात मिलकर तिरंगा बना रही हैं। उनका लक्ष्य है डेढ़ लाख तिरंगा तैयार करना।

ये भी पढ़ें

61 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद अब केरल से दबोचे गए साइबर अपराधी
दंतेवाड़ा
61 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश (Photo source- Patrika)

इस कार्य में जुटी महिलाओं के लिए यह केवल आय का साधन नहीं, बल्कि गौरव और आत्मसमान का स्रोत बन चुका है। झंडे की हर सिलाई में वे न केवल हुनर दिखा रही हैं, बल्कि उसमें राष्ट्रप्रेम भी बुन रही हैं। धागा कातने से लेकर सिलाई, प्रेसिंग और पैकिंग तक का सारा कार्य महिलाएं स्वयं कर रही हैं। इससे उन्हें प्रतिदिन रुपए 500 तक की अतिरिक्त आय भी हो रही है। इससे वे स्वावलबी भी बन रही हैं।

राष्ट्रप्रेम और नारी सशक्तिकरण का संगम

यह अभियान केवल देश के प्रति प्रेम ही नहीं जगा रहा, बल्कि महिला शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से समानित भी कर रहा है। दीदियों का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता इस अभियान की असली उपलब्धि है। इसमें भागीदारी कर रहीं गनियारी की महिलाएं यह संदेश दे रही हैं कि जब बात देश की हो, तो नारी शक्ति हर मोर्चे पर आगे होती है।

स्व-सहायता समूह की दीदी राजेश्वरी यादव और नंदिनी साहू बताती हैं कि यह कार्य उन्हें गौरव की अनुभूति कराता है। उन्होंने गर्व से कहा, ‘हम हर रोज़ तिरंगे के साथ अपना समर्पण भी सी रहे हैं।’ तिरंगा बनाना उनके लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री की अध्यक्ष मीना मानिकपुरी ने बताया कि उन्हें विभिन्न विभागों और संस्थानों से झंडे के ऑर्डर मिल रहे हैं।

समूह की महिलाएं पूरी लगन से कार्य कर रही हैं ताकि तय समय पर लक्ष्य पूरा हो सके। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल कहते हैं । इस बार भी जिले में तिरंगा निर्माण का जिमा बिहान की दीदियों को सौंपा गया है। तैयार तिरंगे जिला पंचायत परिसर सहित अन्य स्थानों पर लगे स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों को कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 01:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / हर घर तिरंगा अभियान में ‘नारी शक्ति’ का परचम, गनियारी की दीदियां बुन रहीं देशभक्ति…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.