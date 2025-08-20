शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर 3.22 करोड़ की ठगी, तीन के खिलाफ FIR दर्ज… शातिर ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

पीड़ितों ने सामूहिक रूप से शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपियों के झांसे में आकर संजय डे के अलावा कैलाश देवांगन, रितेश दामले, शोमा डे, आर्ची डे, चित्रकांत साहू, सारांश देवांगन, असीम रंजन साहा, अभिमन्यु विश्वकर्मा, मंजू पटेल, अंकना घोष, पल्लव धर और दानिश अंसारी ने भी निवेश किया।