Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Good News: छात्रों को बड़ी सौगात: अब दुनियाभर के रिसर्च जर्नल्स मिलेंगे मुफ्त, दिसंबर से खुलेगी ई-लाइब्रेरी

Good News: अब तक छात्रों को इन जर्नल्स के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। कई कॉलेज महंगे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते थे, जिससे शोध कार्य प्रभावित होता था। अब बाधा खत्म हो जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 06, 2025

छात्र।(प्रतीकात्मक फोटो: फ्री पिक)

छात्र।(प्रतीकात्मक फोटो: फ्री पिक)

Good News: छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को अब वैश्विक स्तर के रिसर्च जर्नल्स तक नि:शुल्क पहुंच मिलेगी। केंद्र सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल्स, रिसर्च पेपर और ई-लाइब्रेरी संसाधन बिना किसी शुल्क मिलेंगे। यह सुविधा दिसंबर से शुरू होने जा रही है।

अब तक छात्रों को इन जर्नल्स के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। कई कॉलेज महंगे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते थे, जिससे शोध कार्य प्रभावित होता था। अब बाधा खत्म हो जाएगी।

कितने जर्नल्स का एक्सेस

विद्यार्थी और शोधार्थी दुनियाभर के प्रकाशकों के 13,000 ई-जर्नल्स वैज्ञानिक शोध, पेटेंट डेटा, तकनीकी रिसोर्स और संदर्भ सामग्री एक क्लिक में प्राप्त कर सकेंगे। पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा।

कौन-कौन से विवि शामिल

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय , हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, कामधेनु विश्वविद्यालय सहित सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। इन संस्थानों को अब महंगी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं चुकानी पड़ेगी, जिससे बजट पर भी दबाव कम होगा।

एक्सपर्ट राय

बिना शुल्क विश्व स्तरीय जनरल पढ़ सकेंगे छात्र

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार की प्रभावी पहल है। इससे शोधार्थी और विद्यार्थी बिना शुल्क के विश्वस्तरीय जर्नल्स पढ़ सकेंगे, जो पहले सिर्फ आईआईटी और एनआईटी जैसे चुनिंदा संस्थानों तक सीमित थे। हमारी विवि में भी यह सुविधा है। इसमें विवि को अभी नॉमिनल शुल्क जमा करना पड़ता है। - अरविंद तिवारी, रजिस्ट्रार, सीवीआरयू, बिलासपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 11:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Good News: छात्रों को बड़ी सौगात: अब दुनियाभर के रिसर्च जर्नल्स मिलेंगे मुफ्त, दिसंबर से खुलेगी ई-लाइब्रेरी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने मवेशियों के झुंड को रौंदा, 3 की मौत, सड़क पर बिखरा खून…

सड़क पर बैठे मवेशी (Photo Patika)
बिलासपुर

Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा! 6 महीने में लोगों की 26 मरीज, जानें कैसे करें बचाव…

Bilaspur News: पैराक्वाट से मल्टी-ऑर्गन फेल्योर का 70% तक खतरा(photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अब तक 11 की मौत, घायलों की आंखों में दर्द और दिल में एक ही सवाल- अब घर कैसे चलेगा…?

Bilaspur Train Accident: ट्रेन हादसे में अब तक 11 की मौत, घायलों की आंखों में दर्द और दिल में एक ही सवाल- अब घर कैसे चलेगा…?(photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident Update: बिलासपुर रेल हादसे में 5 मृतकों की हुई पहचान, सामने आए नाम और तस्वीरें… परिजनों में मचा कोहराम

रेल हादसे में 5 मृतकों की हुई पहचान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

निगम का शपथपत्र कोर्ट में पेश, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बिलासपुर में 3 और सिटी बसें सड़कों पर उतरीं, जानें मामला

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.