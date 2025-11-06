Good News: छात्रों को बड़ी सौगात: अब दुनियाभर के रिसर्च जर्नल्स मिलेंगे मुफ्त, दिसंबर से खुलेगी ई-लाइब्रेरी

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार की प्रभावी पहल है। इससे शोधार्थी और विद्यार्थी बिना शुल्क के विश्वस्तरीय जर्नल्स पढ़ सकेंगे, जो पहले सिर्फ आईआईटी और एनआईटी जैसे चुनिंदा संस्थानों तक सीमित थे। हमारी विवि में भी यह सुविधा है। इसमें विवि को अभी नॉमिनल शुल्क जमा करना पड़ता है। - अरविंद तिवारी, रजिस्ट्रार, सीवीआरयू, बिलासपुर