CG Suicide: हिंदू युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, मामले में आरोपी मुस्लिम युवक गिरफ्तार

दरअसल, घटना मुंगेली जिले के बामपारा की है। हिंदू संगठन से जुड़े युवक नरेश साहू ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले नरेश साहू ने एक वीडियो बनाकर जारी किया, जिसमें उसने एक मुस्लिम युवक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने पुतला दहन किया था।