3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Suicide: हिंदू युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, मामले में आरोपी मुस्लिम युवक गिरफ्तार

CG Suicide: हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ा और पुलिस पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बना। इसी दबाव के बीच पुलिस ने तेजी दिखाते हुए फरार चल रहे आरोपी सोहेल ख़ान को कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया। य

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Jan 03, 2026

CG Suicide: हिंदू युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, मामले में आरोपी मुस्लिम युवक गिरफ्तार

CG Suicide: बिलासपुर के मुंगेली में हिंदू संगठन से जुड़े युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर विशेष समुदाय से आने वाले आरोपी द्वारा प्रताड़ना किए जाने की बात कही थी. इसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की।

हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ा और पुलिस पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बना। इसी दबाव के बीच पुलिस ने तेजी दिखाते हुए फरार चल रहे आरोपी सोहेल ख़ान को कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी न केवल कोतवाली पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

यह है पूरा मामला

दरअसल, घटना मुंगेली जिले के बामपारा की है। हिंदू संगठन से जुड़े युवक नरेश साहू ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले नरेश साहू ने एक वीडियो बनाकर जारी किया, जिसमें उसने एक मुस्लिम युवक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने पुतला दहन किया था।

इस प्रदर्शन के बाद नरेश को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने प्रकरण की विधिवत जांच की। प्रार्थी से घटनाक्रम की जानकारी के बाद उसके बताए अनुसार रिपोर्ट लिखी गई और सीसीटीवी इत्यादि साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी सोहेल ख़ान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई कर उसे रिमांड पर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Suicide: हिंदू युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, मामले में आरोपी मुस्लिम युवक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पटवारियों को तगड़ा झटका, हाई कोर्ट ने निरस्त की पदोन्नति परीक्षा, अब प्रमोशन होगा रद्द

CG High Court: प्राध्यापक भर्ती मामले में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शपथपत्र देने के निर्देश, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
बिलासपुर

PIL security deposit increased: जनहित याचिका दायर करने वालों को बड़ा झटका, सुरक्षा निधि 3 गुना बढ़ी… जानें कितनी राशि देनी होगी?

PIL security deposit increased: जनहित याचिका दायर करने वालों को बड़ा झटका, सुरक्षा निधि 3 गुना बढ़ी... जानें कितनी राशि देनी होगी?
बिलासपुर

SIR: 40 हजार मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, इस वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला… वरना मतदाता सूची से कटेगा नाम

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज
बिलासपुर

जमीन घोटाले का खुलासा! बिलासपुर–उरगा फोरलेन पर फिर दौड़ी मशीनें

जमीन घोटाले का खुलासा! बिलासपुर–उरगा फोरलेन पर फिर दौड़ी मशीनें(photo-AI)
बिलासपुर

वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच

वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला TTE संभालेंगी टिकट जांच(photo-AI)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.