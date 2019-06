माँ से छीन लिया 6 दिन की बेटी को , जब गर्भवती थी तब ज़ालिम पिता ने निकाल दिया था घर से

माँ से छीन लिया 6 दिन की बेटी को , जब गर्भवती थी तब ज़ालिम पिता ने निकाल दिया था घर से

6 महीने की गर्भवती मान को निकल दिया था घर से (new born baby stolen) (husband demand) (dowry case) (husband kicked out wife from home) (pregnant wife) (crime against women)