बिलासपुर

महिला टीचर से अभद्र व्यवहार, टीचर से कहा- पत्नी मायके में, अकेलापन महसूस हो रहा…

CG News: बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के जोगीपुर हाईस्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर महिला टीचर ने गंदी हरकत, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 27, 2025

टीचर से कहता पत्नी मायके में, अकेलापन महसूस हो रहा(photo-patrika)
टीचर से कहता पत्नी मायके में, अकेलापन महसूस हो रहा(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के जोगीपुर हाईस्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर महिला टीचर ने गंदी हरकत, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने कोटा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है।

CG News: 21 अगस्त को दर्ज हुआ था मामला

महिला टीचर ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त की दोपहर वह स्कूल में थी। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा ने 9वीं कक्षा के छात्रों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज न करने पर उनसे बहस की। टीचर के जानकारी भर देने की बात कहने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगा और धक्का-मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोटा थाना प्रभारी तोपसिंह नवरंग ने बताया कि शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

टीचर से कहता पत्नी मायके में, अकेलापन महसूस हो रहा

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मनीष वर्मा पहले भी उन्हें अकेली पाकर गलत तरीके से हाथ पकड़ चुका है। इसकी शिकायत उन्होंने स्टाफ से की थी। इसके अलावा, आरोपी प्राचार्य निजी बातें करने के बहाने उन्हें परेशान करता था। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी के बारे में कहता था कि पत्नी मायके में रहती है और वह अकेलापन महसूस करता है। महिला टीचर का आरोप है कि उसकी नीयत ठीक नहीं और वह बुरी-बुरी बातें करता है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / महिला टीचर से अभद्र व्यवहार, टीचर से कहा- पत्नी मायके में, अकेलापन महसूस हो रहा…

