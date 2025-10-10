Indian Railway: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, भगत की कोठी समेत 6 ट्रेनों के बदले रूट, रेलवे ने जारी की लिस्ट

Indian Railway: रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास और यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य के चलते बिलासपुर से चलने वाली 6 प्रमुख गाड़ियों का मार्ग अस्थायी रूप से बदला जा रहा है। ( CG News ) रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के उज्जैन स्टेशन में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 10 से 15 अक्टूबर के बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कई गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। यात्रियों को अग्रिम योजना बनाने और समय से स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है।