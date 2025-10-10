Indian Railway: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, भगत की कोठी समेत 6 ट्रेनों के बदले रूट, रेलवे ने जारी की लिस्ट

भगत की कोठी समेत 6 ट्रेनों के बदले रूट, रेलवे ने जारी की लिस्ट (file photo Patrika )
Indian Railway: रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास और यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य के चलते बिलासपुर से चलने वाली 6 प्रमुख गाड़ियों का मार्ग अस्थायी रूप से बदला जा रहा है। ( CG News ) रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के उज्जैन स्टेशन में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 10 से 15 अक्टूबर के बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कई गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। यात्रियों को अग्रिम योजना बनाने और समय से स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है।
यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य के चलते त्योहार के सीजन में सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। पहले से ही ट्रेनों में भीड़ है, और प्रमुख गाड़ियों का मार्ग बदलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।
ट्रेन को आम नागरिक की सवारी माना जाता है। इसमें भी जनरल या सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास में ही ये चलते हैं। लेकिन इन डिब्बों की हालत बहुत खराब है। हसदेव एक्सप्रेस में फटी सीटों पर बैठकर यात्री सवारी करने को मजबूर हैं।
18234 बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस: 10 से 14 अक्टूबर तक परिवर्तित मार्ग
18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस: 11 से 15 अक्टूबर तक परिवर्तित मार्ग
20844 भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस: 11 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग
20843 बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस: 13 और 14 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग
20845 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस: 11 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग
20846 बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस: 12 और 14 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग
