बिलासपुर सेंट्रल जेल में खूनी खेल, सोते कैदी का पत्थर से कुचल दिया सिर, अस्पताल में हुई मौत

घटना के बाद पूरे जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन ने आरोपी कैदी को अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस और जेल प्रशासन आरोपी से पूछताछ कर घटना के पीछे की वजह जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस वारदात ने जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों की निगरानी को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जेल परिसर के अंदर नाली ढकने वाला भारी पत्थर कैदियों की पहुंच तक कैसे पहुंचा और इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसकी भी जांच की जा रही है।