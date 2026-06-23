23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बिलासपुर सेंट्रल जेल में खूनी खेल, सोते कैदी का पत्थर से कुचल दिया सिर, अस्पताल में हुई मौत

Jail Murder Case Bilaspur: बिलासपुर सेंट्रल जेल में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक सजायाफ्ता कैदी ने बैरक में सो रहे अपने साथी कैदी पर नाली ढकने वाले भारी पत्थर से हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jun 23, 2026

Bilaspur Jail News

बिलासपुर सेंट्रल जेल में खूनी खेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Central Jail Murder: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले स्थित सेंट्रल जेल में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। जेल के भीतर एक सजायाफ्ता कैदी ने अपने ही साथी कैदी की पत्थर से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद जेल परिसर में हड़कंप मच गया।

गंभीर रूप से घायल कैदी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

नाली ढकने वाले पत्थर से ताबड़तोड़ हमला

जानकारी के अनुसार, घटना बिलासपुर सेंट्रल जेल की उस बैरक में हुई, जहां मानसिक रूप से बीमार कैदियों को रखा जाता है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह कुछ कैदी बैरक के भीतर लूडो खेल रहे थे, जबकि एक कैदी सो रहा था। इसी दौरान एक सजायाफ्ता कैदी ने अचानक नाली ढकने वाले भारी पत्थर को उठाकर सो रहे कैदी के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि पीड़ित कैदी लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गया।

अस्पताल में मौत

घटना को देखकर अन्य कैदियों में अफरा-तफरी मच गई। जेल कर्मचारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद घायल कैदी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

घटना के बाद पूरे जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन ने आरोपी कैदी को अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस और जेल प्रशासन आरोपी से पूछताछ कर घटना के पीछे की वजह जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस वारदात ने जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों की निगरानी को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जेल परिसर के अंदर नाली ढकने वाला भारी पत्थर कैदियों की पहुंच तक कैसे पहुंचा और इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसकी भी जांच की जा रही है।

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही हत्या के कारणों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Jun 2026 02:32 pm

Published on:

23 Jun 2026 01:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर सेंट्रल जेल में खूनी खेल, सोते कैदी का पत्थर से कुचल दिया सिर, अस्पताल में हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Road Accident: बिलासपुर-रतनपुर रोड में दर्दनाक हादसा! बाइक फिसलने से रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर मौत

Chhattisgarh Road Accident
बिलासपुर

बिलासपुर के कोटावासियों को मिली बड़ी सौगात! नगर पंचायत से बना नगर पालिका, राजपत्र में अधिसूचना जारी

Kota Municipal Council
बिलासपुर

भरी सभा में फूटा मंत्री तोखन साहू का गुस्सा, CMO को सबके सामने लगाई फटकार, देखें VIDEO

Tokhan Sahu Angry
बिलासपुर

MBBS Service Bond: मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सेवा बांड पर हाईकोर्ट ने बदले नियमों के मायने

MBBS Service Bond
बिलासपुर

एक वीडियो कॉल और लाखों की ठगी! साइबर फ्लैशिंग गैंग के आरोपी को बिलासपुर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Bilaspur High Court
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.