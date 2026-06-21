बिलासपुर के कोटावासियों को मिली बड़ी सौगात! नगर पंचायत से बना नगर पालिका, राजपत्र में अधिसूचना जारी

नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद कोटा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और शहरी अधोसंरचना के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका बनने के बाद क्षेत्र को विभिन्न शहरी विकास योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नगर पालिका बनने से प्रशासनिक संसाधनों में वृद्धि होगी और विकास कार्यों के लिए अधिक बजट उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी। इससे स्थानीय नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और क्षेत्र का सुनियोजित शहरी विकास संभव हो सकेगा।