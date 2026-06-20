भरी सभा में फूटा मंत्री तोखन साहू का गुस्सा, CMO को सबके सामने लगाई फटकार, देखें VIDEO

दरअसल, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तखतपुर में भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें भाजपा पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर न तो उचित सूचना दी गई और न ही जनप्रतिनिधियों को औपचारिक आमंत्रण भेजा गया।