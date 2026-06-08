8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur Knife Attack: बिलासपुर में प्रेम संबंध के चलते युवक पर हमला, पेट और पीठ में घोंपा चाकू, देखें वायरल हुआ वीडियो

Objectionable relationship dispute: बिलासपुर के तिफरा में प्रेम संबंध के विवाद में फल व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। पत्नी ने हमलावर का नकाब खींचकर पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jun 08, 2026

Bilaspur Knife Attack

प्रेम संबंध के शक में चाकू से हमला (photo source- Patrika)

Bilaspur Knife Attack: शहर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिफरा के कुंदरापारा इलाके में रविवार रात एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। नकाब पहनकर पहुंचे हमलावर ने युवक की पीठ और पेट पर ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान घायल युवक की पत्नी ने साहस दिखाते हुए हमलावर का नकाब खींच लिया, जिससे उसकी पहचान हो गई। घटना के बाद पुलिस ने फरार आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

Bilaspur Knife Attack: रात 10 बजे हुई वारदात

जानकारी के अनुसार, मनीष गोस्वामी (32) तिफरा चौक में फल की दुकान चलाता है। रविवार रात करीब 10 बजे वह अपनी पत्नी के साथ दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान एक नकाबपोश युवक वहां पहुंचा और पीछे से मनीष को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी ने हत्या की नीयत से अपने पास रखे धारदार चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने मनीष की पीठ और पेट पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पत्नी ने दिखाई हिम्मत, खींचा नकाब

हमले के दौरान मौके पर मौजूद मनीष की पत्नी ने साहस दिखाते हुए हमलावर को पकड़ लिया और उसका नकाब खींच दिया। नकाब हटते ही हमलावर की पहचान भोलू साहू उर्फ दुर्गेश साहू उर्फ गोलू सर्किट के रूप में हुई। पहचान उजागर होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल मनीष गोस्वामी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अवैध संबंध को लेकर था विवाद

घटना के बाद मनीष की पत्नी ने सिरगिट्टी थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मनीष गोस्वामी का आरोपी के परिवार की एक महिला के साथ संबंध था। बताया जा रहा है कि महिला गांव सैदा में मनीष के साथ रह रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी दुर्गेश साहू काफी नाराज था और लंबे समय से मनीष से रंजिश रखता था। पुलिस के मुताबिक इसी विवाद के चलते आरोपी ने मनीष की हत्या की नीयत से चाकू से हमला किया।

Bilaspur Knife Attack: रायपुर से आरोपी गिरफ्तार

वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रायपुर में छिपा हुआ है। इसके बाद सिरगिट्टी पुलिस की टीम ने देर रात रायपुर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Jun 2026 05:54 pm

Published on:

08 Jun 2026 05:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur Knife Attack: बिलासपुर में प्रेम संबंध के चलते युवक पर हमला, पेट और पीठ में घोंपा चाकू, देखें वायरल हुआ वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

GGU में एक साथ 12 कर्मचारियों का तबादला, 32 विभागों के पेपर लीक की आशंका, मचा हड़कंप

GGU Paper Leak
बिलासपुर

MLA देवेंद्र यादव के खिलाफ FIR दर्ज! बिलासपुर में NEET प्रदर्शन पड़ा भारी, इन नेताओं के भी नाम शामिल

Devendra Yadav FIR
बिलासपुर

पुलिस ने नहीं, खुद फाड़ा था कुर्ता! भिलाई MLA देवेंद्र यादव के वायरल VIDEO पर उठा सवाल

Devendra Yadav Viral Video
बिलासपुर

बिलासपुर में दिनदहाड़े लूटकांड! व्यापारी पर चाकू से हमला कर 3.5 लाख लेकर बदमाश फरार

Bilaspur Robbery Case
बिलासपुर

Chhattisgarh High Court: एक ही दिन दो बड़ी परीक्षाएं, हाईकोर्ट ने परीक्षा तिथि बदलने से किया इनकार

Chhattisgarh High Court
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.