Bilaspur Knife Attack: बिलासपुर में प्रेम संबंध के चलते युवक पर हमला, पेट और पीठ में घोंपा चाकू, देखें वायरल हुआ वीडियो

घटना के बाद मनीष की पत्नी ने सिरगिट्टी थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मनीष गोस्वामी का आरोपी के परिवार की एक महिला के साथ संबंध था। बताया जा रहा है कि महिला गांव सैदा में मनीष के साथ रह रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी दुर्गेश साहू काफी नाराज था और लंबे समय से मनीष से रंजिश रखता था। पुलिस के मुताबिक इसी विवाद के चलते आरोपी ने मनीष की हत्या की नीयत से चाकू से हमला किया।