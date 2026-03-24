KVS Admission 2026: केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन शुरू, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें डिटेल्स

2. स्कूलों का समय बदला.. भीषण गर्मी को देखते हुए डीईओ ने जारी किया आदेश- बढ़ती गर्मी को देखते हुए रायपुर जिले के स्कूलों का समय बदला गया है। इसका आदेश 20 मार्च से प्रभावशील होगा। जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पत्रिका ने भीषण गर्मी में छात्र-छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए 14 मार्च को 'गर्मी के बीच 5वीं-8वीं की परीक्षाएं, तीन जिलों में बदला समय, रायपुर में अभी इंतजार' शीर्षक से प्रकाशित की थी। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया है… पूरी खबर पढ़े