Chhattisgarh Crime: शराब के नशे में वकील का हाई-वोल्टेज ड्रामा, हथियार लहराने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

हालांकि पुलिस ने वायरल वीडियो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के पास इतने हथियार कहां से आए और क्या वह पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है। इस घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।