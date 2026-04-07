बर्ड फ्लू पर बड़ा एक्श! Aiims टीम करेगी स्वास्थ्य सर्वे और सैंपलिंग, केंद्र की टीम ने बढ़ाई निगरानी…

CG Bird Flu: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू के मामलों को गंभीरता से लेते हुए अब केंद्र सरकार ने जांच और निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में एम्स के चार विशेषज्ञ डॉक्टरों की केंद्रीय टीम सोमवार को बिलासपुर पहुंची और प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। टीम ने सबसे पहले कोनी स्थित कुक्कुट पालन केंद्र का निरीक्षण किया, जहां संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही आसपास बनाए गए कंटेनमेंट जोन का भी बारीकी से निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का आकलन किया गया।