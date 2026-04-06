Budget 2026-27: 13 अप्रैल को मेयर पेश करेंगी बजट, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा, 8 को तय होगा प्रश्नों का क्रम

जगदलपुर नगर निगम बजट से पहले गरमाया सदन, नारेबाजी के बीच 2.40 अरब का बजट पेश- जगदलपुर नगर निगम के बजट सत्र में इस बार बजट पेश होने से पहले ही सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वर्ष 2026-27 के लिए 2 अरब 40 करोड़ 92 लाख 84 हजार रुपए का बजट अंतत: नारेबाजी और विरोध के बीच पेश किया गया, लेकिन इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव बना रहा। इस बजट में जहां शहरवासियों को पेयजल संकट से दूर करने के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है… पूरी खबर पढ़े