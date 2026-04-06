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Budget 2026-27: 13 अप्रैल को मेयर पेश करेंगी बजट, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा, 8 को तय होगा प्रश्नों का क्रम

Budget 2026-27: बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा 13 अप्रैल को स्व. लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित होगी, जहां महापौर पूजा विधानी वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 06, 2026

13 अप्रैल को मेयर पेश करेंगी बजट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

13 अप्रैल को मेयर पेश करेंगी बजट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Budget 2026-27: बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें शहर के विकास और प्रशासनिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक दोपहर 12 बजे स्व. लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित होगी, जहां सात एजेंडों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

इसी दौरान महापौर पूजा विधानी वर्ष 2026-27 का बजट भी पेश करेंगी। सभा में कई अहम प्रस्तावों को शामिल किया गया है। इनमें सामाजिक प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरण, गोंडवाना चौक और देवरीखुर्द में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना, मोपका चौक स्थित उद्यान के नामकरण का प्रस्ताव और इमलीपारा रोड स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की दुकानों को किराए पर देने के नियम तय करने, जीआईएस आधारित मैकेनिकल और मैन्युअल सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

7 अप्रैल तक पार्षद विकास भवन में जमा करेंगे प्रश्न, 8 को लॉटरी से तय होगा क्रम

पेयजल की समस्या फिर गूंजेगी सदन में

बैठक में पार्षद अपने-अपने वार्डों की समस्याएं भी प्रमुखता से उठाएंगे, जिससे सभा के दौरान हंगामे की स्थिति भी बन सकती है। सबसे अधिक पेयजल को लेकर वार्डों से शिकायत मिल रही है।

कांग्रेस-भाजपा के पार्षद लगा रहे सवाल

इधर, पार्षदों को अपने प्रश्न 7 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक विकास भवन में अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त प्रश्नों के क्रम निर्धारण के लिए 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉटरी निकाली जाएगी।

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Published on:

06 Apr 2026 01:45 pm

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