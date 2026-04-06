AC Compressor Blast: बिलासपुर में AC कंप्रेसर फटने से जोरदार ब्लास्ट, 2 सगे भाई बुरी तरह झुलसे, मची अफरा-तफरी

अचानक हुए धमाके से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट किन कारणों से हुआ।