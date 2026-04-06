Children Summer Camp: मोबाइल छोड़ मैदान में लौटे बच्चे, समर कैंप में खिल रहा बचपन, खेल के साथ सीख रहे जीवन के सबक

जानकारों का मानना है कि आज के समय में बच्चों को मैदान तक लाना ही एक बड़ी उपलब्धि है। बिलासपुर में शुरू हुआ यह समर कैंप सिर्फ एक खेल गतिविधि नहीं, बल्कि एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। जहां बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर असली जिंदगी के मैदान में अपनी पहचान बना रहे हैं और यही बदलाव आने वाले भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।