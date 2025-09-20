दर्दनाक हादसा: लापरवाह वैन चालक ने छात्रा को मारी जबरदस्त ठोकर, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल… लोगों में आक्रोश

CG Road Accident: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक छात्रा सड़क हादसे की शिकार हो गई। वेन चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए अटल चौक बहतराई के पास स्कूली छात्रा वर्षा साहू को ठोकर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजन इलाज के लिए तत्काल नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।
पीड़ित छात्रा के चाचा दीनू साहू ने बताया कि वे घर पर थे, तभी फोन पर जानकारी मिली कि उनकी भतीजी स्कूल जाते समय हादसे का शिकार हो गई है। सूचना मिलते ही वे अपने भाई दुर्गेश साहू और अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां वर्षा साहू घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी थी। उसके पैर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और खून बह रहा था। सूचना पर सरकंडा पुलिस भी मौके पर पहुंची। शिकायत पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस ने धारा 125(ए) और 281 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन चोट गहरी होने के कारण लगातार निगरानी रखी जा रही है।
हादसे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस पहले ही सख्त कार्रवाई करती तो यह हादसा टल सकता था। स्थानीय लोगों ने कहा कि अटल चौक के आसपास लगातार तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, लेकिन पुलिस की निगरानी ढीली है।