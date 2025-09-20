Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

दर्दनाक हादसा: लापरवाह वैन चालक ने छात्रा को मारी जबरदस्त ठोकर, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल… लोगों में आक्रोश

Road Accident: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक छात्रा सड़क हादसे की शिकार हो गई। वेन चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए अटल चौक बहतराई के पास स्कूली छात्रा वर्षा साहू को ठोकर मार दी।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 20, 2025

सड़क हादसे (Photo Source- Patrika)
सड़क हादसे (Photo Source- Patrika)

CG Road Accident: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक छात्रा सड़क हादसे की शिकार हो गई। वेन चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए अटल चौक बहतराई के पास स्कूली छात्रा वर्षा साहू को ठोकर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजन इलाज के लिए तत्काल नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

पीड़ित छात्रा के चाचा दीनू साहू ने बताया कि वे घर पर थे, तभी फोन पर जानकारी मिली कि उनकी भतीजी स्कूल जाते समय हादसे का शिकार हो गई है। सूचना मिलते ही वे अपने भाई दुर्गेश साहू और अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां वर्षा साहू घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी थी। उसके पैर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और खून बह रहा था। सूचना पर सरकंडा पुलिस भी मौके पर पहुंची। शिकायत पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने धारा 125(ए) और 281 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन चोट गहरी होने के कारण लगातार निगरानी रखी जा रही है।

परिजनों और लोगों में आक्रोश

हादसे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस पहले ही सख्त कार्रवाई करती तो यह हादसा टल सकता था। स्थानीय लोगों ने कहा कि अटल चौक के आसपास लगातार तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, लेकिन पुलिस की निगरानी ढीली है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 02:43 pm

Published on:

20 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / दर्दनाक हादसा: लापरवाह वैन चालक ने छात्रा को मारी जबरदस्त ठोकर, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल… लोगों में आक्रोश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.