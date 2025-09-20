दर्दनाक हादसा: लापरवाह वैन चालक ने छात्रा को मारी जबरदस्त ठोकर, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल… लोगों में आक्रोश

पीड़ित छात्रा के चाचा दीनू साहू ने बताया कि वे घर पर थे, तभी फोन पर जानकारी मिली कि उनकी भतीजी स्कूल जाते समय हादसे का शिकार हो गई है। सूचना मिलते ही वे अपने भाई दुर्गेश साहू और अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां वर्षा साहू घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी थी। उसके पैर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और खून बह रहा था। सूचना पर सरकंडा पुलिस भी मौके पर पहुंची। शिकायत पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज की है।