खेल प्रशिक्षकों के भर्ती नियम को चुनौती, खेल व युवा कल्याण सचिव व संचालक को नोटिस… जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग में खेल प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए प्रकाशित अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि अधिसूचना 23 जुलाई और 25 जुलाई को प्रकाशित हुई है। इसमें विभाग के ही कुछ लोगों को लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता में कमी की गई है। खेल विभाग में 2011 में खेल प्रशिक्षक पद पर सीधी भर्ती हुई है उसके बाद से 9 दिसंबर 2013, 30 सितंबर 2016, 12 अक्टूबर 2017 में वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद भी सीधी भर्ती नहीं की गई।