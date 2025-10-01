बिलासपुर में 89% वाहन बिना एचएसआरपी, इनमें अफसरों की गाड़ियां भी शामिल… अब जुर्माना होगा लागू

डेडलाइन खत्म होने के बाद अब परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर से सख्ती शुरू की जाएगी। बिना एचएसआरपी प्लेट के चलने वाले वाहनों पर जुर्माना ठोका जाएगा। पहली बार में 500 रुपए और दोबारा पकड़े जाने पर 1500 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस ने अब 2019 से पहले वाली गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट नहीं लगे हैं उस पर चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है।