Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

CG News: एचएसआरपी नंबर प्लेट को लेकर शासन सख्त, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वाहन संबंधित कोई काम

CG News: परिवहन विभाग ने HSRP नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन पर सख्ती बढ़ाई। बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों से संबंधित अन्य कार्य पोर्टल पर रुकेंगे।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

बिना एसएचआरपी नंबर वाहनों पर सख्ती (Photo source- Patrika)
बिना एसएचआरपी नंबर वाहनों पर सख्ती (Photo source- Patrika)

CG News: HSRP नंबर को लेकर लोगों जागरूकता का अभाव देख अब शासन ने इसमें सख्ती बरतना शुरू कर दी है। बिना एचएसआरपी नंबर के वाहनों से संबंधित अन्य कार्य को पोर्टल शुरू में ही रोक रहा है। ऐसे में अब वाहन स्वामियों को पहले एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग द्वारा एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है।

इसके अलावा टोल फ्री नंबर व पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रशेन की सुविधा भी दी गई है। इसके बाद भी वाहन स्वामी जागरूक नहीं हो रहे हैं। इतने लंबे समय बाद भी जिले में करीब 20 हजार वाहनों का ही एचएसआरपी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन व नंबर प्लेट बदलने की प्रक्रिया हो पाई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्थिति खराब है जिसके कारण केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अब सख्ती बरतते हुए पोर्टल को ही अपडेट कर दिया है।

ये भी पढ़ें

हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने में वाहनधारियों की उदासीनता, 1.40 लाख वाहन अब भी असुरक्षित
जगदलपुर
प्रशासन की अपील का नहीं पड़ा असर (Photo source- Patrika)

CG News: एचएसआरपी के लिए करना पड़ रहा रजिस्ट्रशेन

इसके कारण एचएसआरपी नंबर के लिए रजिस्टेशन कराए बगैर वाहनों से संबंधित अन्य कार्य के लिए जब परिवहन विभाग को आवेदन किया जा रहा है और परिवहन विभाग अपने पोर्टल में जब उक्त आवेदन के आधार पर प्रक्रिया कर रही है तो पोर्टल शुरूआत में ही इस प्रक्रिया को रोक दे रही है वहीं एक मैसेज जनरेट हो रहा है जिसमें एचएसआरपी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने के लिए कहा जा रहा है।

इसके कारण संबंधित वाहनों का अन्य कार्य नहीं हो पा रहा है और पहले मजबूरन एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रशेन करना पड़ रहा है। बिना एचएसआरपी नंबर के अगर किसी वाहन की खरीद-बिक्री होती है तो संबंधित वाहन स्वामी द्वारा नाम ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जाता है तब भी नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। नाम ट्रांसफर के लिए पूर्व वाहन स्वामी को एचएसआरपी के लिए आवेदन करना होगा।

अब हर सप्ताह करीब 1 हजार रजिस्ट्रेशन

परिवहन विभाग द्वारा सख्ती बरतने के बाद बताया जा रहा है कि हर सप्ताह जिले में करीब एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़कर एक हजार हो गई है। इसमें अब दोपहिया व चारपहिया वाहनों के साथ भारी वाहन भी शामिल हैं।

पकड़ में आ रहे ज्यादातर भारी वाहन

CG News: वाहनों के फिटनेस, परमिट, टैक्स, सहित अन्य कार्य के लिए भारी वाहन का आवेदन विभाग में पहुंच रहा है। जिसके कारण भारी वाहनों में गुड्स व यात्री वाहन इस दौरान पकड़ में आ रहा है। विदित हो कि अब तक की स्थिति में देखा जाए तो दोपहिया व चारपहिया वाहनों द्वारा ही एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था।

अमित कश्यप, जिला परिवहन अधिकारी: सेंट्रल से पोर्टल को ही अपडेट कर दिया गया है, जिसके कारण बिना एचएसआरपी के वाहनों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा। वाहन स्वामियों को पहले एचएसआरपी कराना होगा। इसके कारण एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या भी बढ़ रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 03:01 pm

Published on:

27 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: एचएसआरपी नंबर प्लेट को लेकर शासन सख्त, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वाहन संबंधित कोई काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.