CG News: एचएसआरपी नंबर प्लेट को लेकर शासन सख्त, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वाहन संबंधित कोई काम

CG News: HSRP नंबर को लेकर लोगों जागरूकता का अभाव देख अब शासन ने इसमें सख्ती बरतना शुरू कर दी है। बिना एचएसआरपी नंबर के वाहनों से संबंधित अन्य कार्य को पोर्टल शुरू में ही रोक रहा है। ऐसे में अब वाहन स्वामियों को पहले एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग द्वारा एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है।
इसके अलावा टोल फ्री नंबर व पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रशेन की सुविधा भी दी गई है। इसके बाद भी वाहन स्वामी जागरूक नहीं हो रहे हैं। इतने लंबे समय बाद भी जिले में करीब 20 हजार वाहनों का ही एचएसआरपी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन व नंबर प्लेट बदलने की प्रक्रिया हो पाई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्थिति खराब है जिसके कारण केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अब सख्ती बरतते हुए पोर्टल को ही अपडेट कर दिया है।
इसके कारण एचएसआरपी नंबर के लिए रजिस्टेशन कराए बगैर वाहनों से संबंधित अन्य कार्य के लिए जब परिवहन विभाग को आवेदन किया जा रहा है और परिवहन विभाग अपने पोर्टल में जब उक्त आवेदन के आधार पर प्रक्रिया कर रही है तो पोर्टल शुरूआत में ही इस प्रक्रिया को रोक दे रही है वहीं एक मैसेज जनरेट हो रहा है जिसमें एचएसआरपी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने के लिए कहा जा रहा है।
इसके कारण संबंधित वाहनों का अन्य कार्य नहीं हो पा रहा है और पहले मजबूरन एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रशेन करना पड़ रहा है। बिना एचएसआरपी नंबर के अगर किसी वाहन की खरीद-बिक्री होती है तो संबंधित वाहन स्वामी द्वारा नाम ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जाता है तब भी नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। नाम ट्रांसफर के लिए पूर्व वाहन स्वामी को एचएसआरपी के लिए आवेदन करना होगा।
परिवहन विभाग द्वारा सख्ती बरतने के बाद बताया जा रहा है कि हर सप्ताह जिले में करीब एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़कर एक हजार हो गई है। इसमें अब दोपहिया व चारपहिया वाहनों के साथ भारी वाहन भी शामिल हैं।
CG News: वाहनों के फिटनेस, परमिट, टैक्स, सहित अन्य कार्य के लिए भारी वाहन का आवेदन विभाग में पहुंच रहा है। जिसके कारण भारी वाहनों में गुड्स व यात्री वाहन इस दौरान पकड़ में आ रहा है। विदित हो कि अब तक की स्थिति में देखा जाए तो दोपहिया व चारपहिया वाहनों द्वारा ही एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था।
अमित कश्यप, जिला परिवहन अधिकारी: सेंट्रल से पोर्टल को ही अपडेट कर दिया गया है, जिसके कारण बिना एचएसआरपी के वाहनों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा। वाहन स्वामियों को पहले एचएसआरपी कराना होगा। इसके कारण एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या भी बढ़ रही है।