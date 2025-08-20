CG News: हाई सिक्योरिटी नबर प्लेट नहीं लगाने पर मालिक बेच भी नहीं पाएंगे वाहन, परिवहन विभाग हुआ सख्त

एक अप्रैल 2019 से पहले का वाहन उपयोग कर रहे हैं तो एचएसआरपी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिले में एक लाख 78 हजार वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने का लक्ष्य है। 13242 वाहनों में लगाए जा चुके हैं। 18 हजार वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। जिन्हें शीघ्र ही एचएसआरपी नंबर प्लेट मिल जाएंगे। वहीं अन्य वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा शिविर लगाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग वाहनों का नंबर प्लेट अपडेट कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।