परिवहन विभाग का हाईटेक प्लान! 12 बॉर्डर चेकपोस्ट पर लगेंगे 150 एआई कैमरे, ऑटोमेटिक सिस्टम से पकड़ी जाएगी ओवरलोडिंग

राज्य सरकार को चेकपोस्ट से हर साल करीब 350 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। यह राजस्व वाहनों की जांच के दौरान मालवाहक वाहन ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लघन करने से समंस शुल्क वसूल किया जाता है। इसकी बकायदा ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए पर्ची दी जाती है। लेकिन, कई बार दूसरे राज्यों के वाहन चालक इसे लेकर हंगामा करते है। बता दें कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के बाघ नदी और ओडिशा में बार्डर के पास ऑटोमेटिक चेकपोस्ट बनाए गए है। जहां अत्याधुनिक मशीनों के जरिए वाहनों की जांच होती। इसी के तर्ज पर राज्य के बार्डर के चेकपोस्ट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।