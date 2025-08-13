Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुरजपुर

Heavy rain and storm: तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई पेड़ धराशायी, उड़ गए छप्पर

Heavy rain and storm: पेड़ गिरने से जरही-भटगांव मार्ग पर पूरी तरह से बाधित हो गया था आवागमन, भारी बारिश के कारण किसानों को भी उठाना पड़ा नुकसान

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 13, 2025

Heavy rain and storm
Trees fell on Jarahi-Bhatgaon road (Photo- Patrika)

जरही। सूरजपुर जिले के भटगांव तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बरोधी में बारिश और तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया है। मंगलवार की रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण कई घरों के छप्पर (Heavy rain and storm) उड़े हैं, वहीं कई दीवार जमींदोज हो गए। तेज हवा के कारण कई पेड़ सडक़ पर गिर गए। इस कारण जरही-भटगांव मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। कोयला परिवहन में लगे वाहनों के भी पहिए रात भर थमे रहे।

सुबह होने पर लोगों द्वारा सडक़ गिरे पेड़ों की कटाई कर हटाया गया तब जाकर आवागमन प्रारंभ हो सका। इस हवा बारिश के कारण विद्युत सप्लाई भी बंद हो गई क्योंकि कई बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त (Heavy rain and storm) हो गए। पूरी रात जरही सहित बरोधी में विद्युत सप्लाई बंद रही। कोयला परिवहन में लगे वाहनों की लम्बी कतार लगी रही।

बरोधी निवासी होल साय के घर को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उसके घर का पूरा छप्पर उडक़र जमीन पर गिर गया और टकराकर चकनाचूर हो गया। वहीं घर की दीवार भी ढह (Heavy rain and storm) गई जिसके कारण घर में पाले हुए 9 बकरे-बकरियों की भी दबकर मौत हो गई। सुबह होते ही चारों ओर मंजर नुकसान भरा था। कई पेड़ गिर चुके थे।

ये भी पढ़ें

World Elephant Day: कुमकी हाथियों को फूल-मालाओं से सजाकर की गई पूजा, परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन
अंबिकापुर
World Elephant Day

लोगों को अपने उजड़े हुए आशियानों (Heavy rain and storm) को देखकर दुख हुआ। इसकी सूचना पर भटगांव के तहसीलदार शिव कुमार राठिया ने पटवारी के साथ पहुंचकर नुकसान का आंकलन किया। तहसीलदार ने कहा कि हवा-बारिश के कारण हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। इसके बाद मुआवजे के लिए प्रकरण उच्च कार्यालय को भेजा जाएगा।

Heavy rain and storm: किसानों की फसल बर्बाद

तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण कई किसानों की फसल बर्बाद (Heavy rain and storm) हो गई है। यहां कई किसानों ने टमाटर, धान सहित अन्य सब्जियों की खेती की थी। मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम के द्वारा खेती कर रहे किसानों को नुकसान हुआ है। फसलों के साथ उनके द्वारा लगाए गए उपकरणों को भी क्षति पहुंची है।

ये भी पढ़ें

SECL news: कोयलांचल में आवासों से कब्जा खाली करने की हुई मुनादी, कहा- नहीं हटे तो बलपूर्वक हटा देंगे, मची खलबली
सुरजपुर
SECL news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 08:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Heavy rain and storm: तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई पेड़ धराशायी, उड़ गए छप्पर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.