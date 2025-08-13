Heavy rain and storm: तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई पेड़ धराशायी, उड़ गए छप्पर

जरही। सूरजपुर जिले के भटगांव तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बरोधी में बारिश और तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया है। मंगलवार की रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण कई घरों के छप्पर (Heavy rain and storm) उड़े हैं, वहीं कई दीवार जमींदोज हो गए। तेज हवा के कारण कई पेड़ सडक़ पर गिर गए। इस कारण जरही-भटगांव मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। कोयला परिवहन में लगे वाहनों के भी पहिए रात भर थमे रहे।