होटल-रेस्टोरेंट रिव्यू के नाम पर युवती से 1.50 लाख की ठगी, टेलीग्राम लिंक से फंसाया, जानें पूरा मामला…

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऑनलाइन काम के नाम पर साइबर ठग लगातार लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। ताजा मामला बिलासपुर का है, जहां एक युवती से होटल और रेस्टोरेंट के रिव्यू करने के नाम पर 1.50 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने पहले कमीशन दिखाकर भरोसा जीता और फिर दोगुना मुनाफा का लालच देकर रकम हड़प ली। शुभम विहार मंगला की श्रद्धा तिवारी (27) को अनजान नंबर से मैसेज आया।
निवेश करने का दबाव ठग लगातार और पैसे निवेश करने का दबाव बनाने लगे। श्रद्धा ने जब मना किया तो फोन और मैसेज से तंग किया जाने लगा। आखिरकार उसे ठगी का एहसास हुआ और सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खुद को राहुल बताने वाले युवक ने पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया। टेलीग्राम लिंक भेजकर कहा गया कि हर रिव्यू पर 150 रुपए मिलेंगे। भरोसा दिलाने के लिए श्रद्धा से 4 रिव्यू करवाए गए और तुरंत 600 रुपए की जगह 2 हजार रुपए भेजे गए। युवती को लगा कि काम असली है। तभी ठगों ने अगला जाल बिछाया- दोगुना मुनाफा। श्रद्धा झांसे में आई और 1.50 लाख रुपए बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन उसके खाते में फिर सिर्फ 2 हजार रुपए ही आए।
सीएसपी निमितेश सिंह ने कहा की ऐसे मैसेज या लिंक आते ही तुरंत ब्लॉक करें। याद रखें—घर बैठे आसान कमाई का कोई रास्ता नहीं। साइबर ठग सिर्फ आपके पैसों पर नजर गड़ाए बैठे हैं।