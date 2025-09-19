होटल-रेस्टोरेंट रिव्यू के नाम पर युवती से 1.50 लाख की ठगी, टेलीग्राम लिंक से फंसाया, जानें पूरा मामला…

खुद को राहुल बताने वाले युवक ने पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया। टेलीग्राम लिंक भेजकर कहा गया कि हर रिव्यू पर 150 रुपए मिलेंगे। भरोसा दिलाने के लिए श्रद्धा से 4 रिव्यू करवाए गए और तुरंत 600 रुपए की जगह 2 हजार रुपए भेजे गए। युवती को लगा कि काम असली है। तभी ठगों ने अगला जाल बिछाया- दोगुना मुनाफा। श्रद्धा झांसे में आई और 1.50 लाख रुपए बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन उसके खाते में फिर सिर्फ 2 हजार रुपए ही आए।