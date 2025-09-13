इस गांव में पटवारी की मनमानी से ग्रामीण नाराज, SDM दफ्तर पहुंचकर बोले – ट्रांसफर करें नहीं तो…

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारी बिना ग्राम प्रमुखों की जानकारी में लाए आबादी पट्टा का सर्वे कर रहा हैं और शासकीय भूमि का मनमाना बँटवारा कर रहा हैं। ग्राम पंचायत प्रमुखों का कहना है कि भविष्य में इस भूमि का उपयोग आंगनबाड़ी केंद्र या उपस्वास्थ्य केंद्र जैसी जनहितकारी योजनाओं के लिए किया जाना था, लेकिन पटवारी की मनमानी से यह भूमि निजी व्यक्तियों को दी जा रही है।