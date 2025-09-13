Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

इस गांव में पटवारी की मनमानी से ग्रामीण नाराज, SDM दफ्तर पहुंचकर बोले – ट्रांसफर करें नहीं तो…

Sukma News: कोण्टा के ग्राम पंचायत पुनपल्ली के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में पदस्थ पटवारी लक्ष्मण मरकाम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम कार्यालय कोंटा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

सुकमा

Khyati Parihar

Sep 13, 2025

पटवारी के कार्य व्यवहार से लंबे समय से ग्रामीण परेशान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
पटवारी के कार्य व्यवहार से लंबे समय से ग्रामीण परेशान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: कोण्टा के ग्राम पंचायत पुनपल्ली के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में पदस्थ पटवारी लक्ष्मण मरकाम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम कार्यालय कोंटा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने पटवारी के कार्य व्यवहार से लंबे समय से परेशान होने की बात कही और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी गांव में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहता। जरूरत पड़ने पर फोन करने के बावजूद समय पर नहीं आता, जिससे ग्रामवासियों को व्यक्तिगत रूप से उसे ढूँढना पड़ता है। इस लापरवाही के कारण ग्रामीणों के राजस्व संबंधी कार्य अक्सर लंबित रह जाते हैं।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारी बिना ग्राम प्रमुखों की जानकारी में लाए आबादी पट्टा का सर्वे कर रहा हैं और शासकीय भूमि का मनमाना बँटवारा कर रहा हैं। ग्राम पंचायत प्रमुखों का कहना है कि भविष्य में इस भूमि का उपयोग आंगनबाड़ी केंद्र या उपस्वास्थ्य केंद्र जैसी जनहितकारी योजनाओं के लिए किया जाना था, लेकिन पटवारी की मनमानी से यह भूमि निजी व्यक्तियों को दी जा रही है।

ये भी पढ़ें

मानवता शर्मसार: हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात, इस हाल में देख डरकर भागे बच्चे… इलाके में मचा हड़कंप
कोरबा
नवजात (photo-unsplash)

स्थानांतरण या सुधार की मांग

ग्रामवासियों ने एसडीएम से मांग की है कि पटवारी लक्ष्मण मरकाम का स्थानांतरण किसी अन्य जगह किया जाए या फिर उनके कार्य व्यवहार में सुधार के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ, ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके और बेहतर समन्वय स्थापित हो। ग्रामीणों की शिकायत की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर सुकमा को भी भेजी गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।

अवैध वसूली का आरोप

शिकायत पत्र में गंभीर आरोप यह भी लगाया गया है कि जमीन बँटवारा, पट्टे की द्वितीय प्रति और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पटवारी ग्रामीणों से रू 8,000 से रू10,000 तक की अवैध वसूली कर रहा हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे सामान्य कार्यों में भी अनावश्यक परेशानियाँ खड़ी की जाती हैं।

ये भी पढ़ें

बाजार में खौफनाक नजारा: युवक ने धारदार हथियार से किया अपने गले पर ताबड़तोड़ हमला, मची चीख-पुकार
दंतेवाड़ा
बाजार में दिल दहलाने वाली घटना (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 05:24 pm

Published on:

13 Sept 2025 05:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / इस गांव में पटवारी की मनमानी से ग्रामीण नाराज, SDM दफ्तर पहुंचकर बोले – ट्रांसफर करें नहीं तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.