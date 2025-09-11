बाजार में खौफनाक नजारा: युवक ने धारदार हथियार से किया अपने गले पर ताबड़तोड़ हमला, मची चीख-पुकार

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में लगभग 35 साल के युवक ने गला रेत कर अपनी जान देने की कोशिश की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर तत्काल जिला अस्पताल लाया गया,बताया जा रहा है कि युवक बिंजाम गांव का रहने वाला है, जिसका नाम सुनील राणा है। युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है ऐसा पता चला। उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। युवक को बेहतर इलाज के लिए देर शाम डिमरा पाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।