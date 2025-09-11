बाजार में खौफनाक नजारा: युवक ने धारदार हथियार से किया अपने गले पर ताबड़तोड़ हमला, मची चीख-पुकार

Crime News: दंतेवाड़ा बुधवारी साप्ताहिक बाजार में आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पूरे बाजार को दहशत मे ला दिया। धारदार हथियार से युवक ने अपने ही गले को रेत डाला। युवक की उम्र लगभग 35 साल है। दंतेवाड़ा पुलिस साप्ताहिक बाजार में लगातार पूछताछ कर रही है।
दंतेवाड़ा में साप्ताहिक बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने दिनदहाड़े धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया।घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली की गस्ती पुलिस दल मौके पर पहुंच युवक को तुरंत कब्जे में लेकर जिला अस्पताल लेकर गई जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। युवक ने साप्ताहिक बाजार में ऐसी घटना क्यों की इसका कारण भी पता नहीं चल पाया है। दंतेवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सिटी कोतवाली थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में लगभग 35 साल के युवक ने गला रेत कर अपनी जान देने की कोशिश की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर तत्काल जिला अस्पताल लाया गया,बताया जा रहा है कि युवक बिंजाम गांव का रहने वाला है, जिसका नाम सुनील राणा है। युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है ऐसा पता चला। उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। युवक को बेहतर इलाज के लिए देर शाम डिमरा पाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
गले के श्वास नली की नस में कटने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में रक्तस्राव हो चुका है उसे ऑपरेशन थिएटर मे लाकर तत्काल बेहतर इलाज दिया गया। गंभीर हालत में युवक की जान फिलहाल बच गई है। बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है जहां उसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। - अभय सिंह तोमर, सिविल सर्जन दंतेवाड़ा