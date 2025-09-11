Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

बाजार में खौफनाक नजारा: युवक ने धारदार हथियार से किया अपने गले पर ताबड़तोड़ हमला, मची चीख-पुकार

Crime News: साप्ताहिक बाजार में आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पूरे बाजार को दहशत मे ला दिया। धारदार हथियार से युवक ने अपने ही गले को रेत डाला।

दंतेवाड़ा

Khyati Parihar

Sep 11, 2025

बाजार में दिल दहलाने वाली घटना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बाजार में दिल दहलाने वाली घटना (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: दंतेवाड़ा बुधवारी साप्ताहिक बाजार में आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पूरे बाजार को दहशत मे ला दिया। धारदार हथियार से युवक ने अपने ही गले को रेत डाला। युवक की उम्र लगभग 35 साल है। दंतेवाड़ा पुलिस साप्ताहिक बाजार में लगातार पूछताछ कर रही है।

दंतेवाड़ा में साप्ताहिक बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने दिनदहाड़े धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया।घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली की गस्ती पुलिस दल मौके पर पहुंच युवक को तुरंत कब्जे में लेकर जिला अस्पताल लेकर गई जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। युवक ने साप्ताहिक बाजार में ऐसी घटना क्यों की इसका कारण भी पता नहीं चल पाया है। दंतेवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Love Story का दर्दनाक क्लाइमेक्स! प्रेमी युगल ने थामा एक-दूसरे का हाथ और कर डाला खौफनाक काम, परिजनों के उड़े होश
कोंडागांव
image

युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में लगभग 35 साल के युवक ने गला रेत कर अपनी जान देने की कोशिश की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर तत्काल जिला अस्पताल लाया गया,बताया जा रहा है कि युवक बिंजाम गांव का रहने वाला है, जिसका नाम सुनील राणा है। युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है ऐसा पता चला। उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। युवक को बेहतर इलाज के लिए देर शाम डिमरा पाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

गले के श्वास नली की नस में कटने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में रक्तस्राव हो चुका है उसे ऑपरेशन थिएटर मे लाकर तत्काल बेहतर इलाज दिया गया। गंभीर हालत में युवक की जान फिलहाल बच गई है। बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है जहां उसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। - अभय सिंह तोमर, सिविल सर्जन दंतेवाड़ा

ये भी पढ़ें

खौफनाक कांड! एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की आशंका, घर में जगह-जगह मिले खून के छींटे… सनसनी
रायगढ़
Breaking News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 01:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / बाजार में खौफनाक नजारा: युवक ने धारदार हथियार से किया अपने गले पर ताबड़तोड़ हमला, मची चीख-पुकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.