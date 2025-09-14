मां-बाप ने छोड़ा, अस्पताल ने संभाला… 20 दिन बाद चाइल्ड लाइन को सौंपा गया शिशु

अब यह बच्चा सुरक्षित हाथों में है और चाइल्ड लाइन के जरिए उसका भविष्य संवारा जाएगा। 15 अगस्त को सिस के महिला एवं प्रसूति विभाग में भरनी परसदा सकरी निवासी कविता (20) ने बेटे को जन्म दिया था। प्रसव के परिजनों का आना बंद हो गया। इसके बाद विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश नाहरेल, डॉ. समीर कुमार जैन, डॉ. सलीम खलखो, डॉ. मीनाक्षी ठाकुर, डॉ. जायकिशोर और नर्सिंग स्टाफ-सिस्टर विभा श्रीवास, सरोजिनी, कमलेश, मीरा देवांगन, आया भावना सिदार और पुष्पा ने दिन-रात उसकी देखभाल की।