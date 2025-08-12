हरित प्रदेश अभियान: शहर से गांव तक पौधरोपण… डिप्टी सीएम साव सहित विधायकों ने लगाए पौधे

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित पत्रिका का हरित प्रदेश अभियान शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले चुका है। समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से यह मुहिम लगातार गति पकड़ रही है।
लोरमी क्षेत्र के कोतरी अंतर्गत प्राथमिक शाला पैजनियां, पूर्व माध्यमिक शाला पैजनियां, पंचायत भवन एवं सहकारी समिति धान उपार्जन केंद्र पैजनियां में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदना/श्रवण कश्यप (सरपंच प्रतिनिधि एवं समाजसेवक), साधु कश्यप, पप्पू सोनी, करन जलतारे, सतीश यादव, कुशाल साहू, राजकुमार जायसवाल, प्रदीप कश्यप, नारायण कश्यप, प्रेम कश्यप, शिवकुमार जायसवाल, संतोष कश्यप, राहुल कश्यप, काशी दास मानिकपुरी, राजेंद्र साहू सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने पौधों की सुरक्षा और संवर्धन का संकल्प लिया।
बिलासपुर/सकरी/वन चेतना केंद्र, सकरी में सोमवार को आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में उप मुयमंत्री अरुण साव ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण कर लोगों से प्रकृति संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि 1950 से निरंतर मनाया जा रहा वन महोत्सव हमारे पर्यावरणीय विरासत को मजबूत करता है।
वृक्ष गंगा अभियान के तहत अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा परम् वंदनीया माताजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ‘एक पेड़ माताजी के नाम’ संकल्प को साकार करते हुए स्वर्णिमा एरा कॉलोनी में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तरुपुत्र-तरुमित्र कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 100 से अधिक छायादार एवं औषधीय पौधे लगाए गए।
कार्यक्रम में बीडीए ग्रुप के डायरेक्टर एवं समाजसेवी बृजेश साहू ने अपने जन्मदिन को विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि एक वृक्ष दस पुत्रों के समान है और वृक्षारोपण के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा और पानी दे सकते हैं।
आजाद लाटर क्लब द्वारा चौपाटी पचरी घाट में पौधरोपण कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। क्लब की अध्यक्ष सुलोचना के नेतृत्व में पीपल, आम, बरगद, पपीता, बेल, तेंदू, आंवला, चार और गुलाब सहित कई प्रकार के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में ज्योत्सना गुप्ता, शकुन, रजनी गुप्ता, सीमा गुप्ता, राजकुमारी गुप्ता, अन्नपूर्णा, राजकुमारी सोनी, ईश्वरी पाठक, मंजू दिवेदी, रुकमणि और रामफूल बुनकर समेत कई बहनें उपस्थित रहीं। सभी ने पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस पहल से चौपाटी क्षेत्र में हरियाली और स्वच्छ वातावरण का संदेश फैलाया गया।
Patrika Harit Pradesh Abhiyan: ‘पत्रिका हरित प्रदेश’ अभियान में बच्चे, युवा, महिलाएं, वरिष्ठजन सभी पौधरोपण की तस्वीर, सेल्फी पत्रिका के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ पौधरोपण स्थल, शहर, आपके नाम आदि विवरण प्रेरक मैसेज के साथ भेजें।
वॉट्सएप नंबर: 8878122866
ई-मेल: dhal.singh@in.patrika.com