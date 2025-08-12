हरित प्रदेश अभियान: शहर से गांव तक पौधरोपण… डिप्टी सीएम साव सहित विधायकों ने लगाए पौधे

आजाद लाटर क्लब द्वारा चौपाटी पचरी घाट में पौधरोपण कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। क्लब की अध्यक्ष सुलोचना के नेतृत्व में पीपल, आम, बरगद, पपीता, बेल, तेंदू, आंवला, चार और गुलाब सहित कई प्रकार के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में ज्योत्सना गुप्ता, शकुन, रजनी गुप्ता, सीमा गुप्ता, राजकुमारी गुप्ता, अन्नपूर्णा, राजकुमारी सोनी, ईश्वरी पाठक, मंजू दिवेदी, रुकमणि और रामफूल बुनकर समेत कई बहनें उपस्थित रहीं। सभी ने पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस पहल से चौपाटी क्षेत्र में हरियाली और स्वच्छ वातावरण का संदेश फैलाया गया।