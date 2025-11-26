शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी, कार्रवाई से मची खलबली, List में देखें कौन-कौन शामिल

शिक्षक (फाइल फोटो-पत्रिका)
Chhattisgarh News: स्कूलों को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहां शिक्षकों के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई बार चेतावनी दिए जाने और सख्त निर्देश जारी होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आ रहा। अब सरकार ऐसे शिक्षकों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है।
पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों से शराब लेकर या शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के कई मामले सामने आए हैं। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था की छवि धूमिल हुई है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और अध्ययन माहौल पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शासन ने इस बढ़ती लापरवाही को देखते हुए ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है।
शिक्षा विभाग इस समस्या पर रोक लगाने के लिए अब सख्त नीति अपनाना चाहता है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों की पूरी सूची विस्तृत जानकारी सहित भेजने को कहा है।
बता दें कि बिलासपुर जिले में पिछले दो महीनों के भीतर छह सहायक शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान नशे में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। इन छह शिक्षकों की पूरी रिपोर्ट जेडी के माध्यम से शासन को भेज दी गई है। अब विभागीय जांच पूरी होते ही इन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि कुछ दिनों पहले कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला बोटेचांग में पदस्थ सहायक शिक्षक को नशाखोरी के चलते निलंबित किया गया है। सहायक शिक्षक खेमन लाल बर्मन लगातार शराब के नशे में स्कूल आ रहे थे और क्लास में नशे की हालत में सोते रहते थे। लगातार कई ऐसी घटनाएं सामने आने और शिकायत के मिलने के बाद सहायक शिक्षक खेमनलाल बर्मन को जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद ने निलंबित कर दिया है।
