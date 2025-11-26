Patrika LogoSwitch to English

प्रधानमंत्री मोदी

बिलासपुर

शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी, कार्रवाई से मची खलबली, List में देखें कौन-कौन शामिल

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों द्वारा शराब के नशे में स्कूल पहुंचने की बढ़ती घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई चेतावनियों और कार्रवाई के बावजूद हालात नहीं सुधरे, जिसके बाद अब शासन ऐसे करीब आधा दर्जन शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी में है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 26, 2025

teachers new task

शिक्षक (फाइल फोटो-पत्रिका)

Chhattisgarh News: स्कूलों को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहां शिक्षकों के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई बार चेतावनी दिए जाने और सख्त निर्देश जारी होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आ रहा। अब सरकार ऐसे शिक्षकों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है।

लगातार बढ़ रही घटनाएं

पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों से शराब लेकर या शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के कई मामले सामने आए हैं। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था की छवि धूमिल हुई है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और अध्ययन माहौल पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शासन ने इस बढ़ती लापरवाही को देखते हुए ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है।

DPI ने मांगी विस्तृत सूची

शिक्षा विभाग इस समस्या पर रोक लगाने के लिए अब सख्त नीति अपनाना चाहता है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों की पूरी सूची विस्तृत जानकारी सहित भेजने को कहा है।

बता दें कि बिलासपुर जिले में पिछले दो महीनों के भीतर छह सहायक शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान नशे में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। इन छह शिक्षकों की पूरी रिपोर्ट जेडी के माध्यम से शासन को भेज दी गई है। अब विभागीय जांच पूरी होते ही इन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

देखें नाम

  • अभिमन्यु मरकाम सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला विजयपुर, तखतपुर।
  • बृजलाल मरावी सहायक शिक्षक, प्राथिामक शाला औरापानी, कोटा।
  • विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला सोन, मस्तुरी।
  • अनुरंजन कुजुर सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला परसदा, मस्तुरी।
  • मनोज कुमार नेताम सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला रहटाटोर, मस्तुरी।
  • राजेश्वर सिंह मरावी सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला रहटाटोर, मस्तुरी।

शिक्षक निलंबित

बता दें कि कुछ दिनों पहले कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला बोटेचांग में पदस्थ सहायक शिक्षक को नशाखोरी के चलते निलंबित किया गया है। सहायक शिक्षक खेमन लाल बर्मन लगातार शराब के नशे में स्कूल आ रहे थे और क्लास में नशे की हालत में सोते रहते थे। लगातार कई ऐसी घटनाएं सामने आने और शिकायत के मिलने के बाद सहायक शिक्षक खेमनलाल बर्मन को जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद ने निलंबित कर दिया है।

Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
अंबिकापुर
Teacher monitoring dogs

Updated on:

26 Nov 2025 01:39 pm

Published on:

26 Nov 2025 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी, कार्रवाई से मची खलबली, List में देखें कौन-कौन शामिल

