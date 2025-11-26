शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी, कार्रवाई से मची खलबली, List में देखें कौन-कौन शामिल

पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों से शराब लेकर या शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के कई मामले सामने आए हैं। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था की छवि धूमिल हुई है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और अध्ययन माहौल पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शासन ने इस बढ़ती लापरवाही को देखते हुए ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है।