Railway Bonus 2025: बड़ी खुशखबरी! रेल कर्मचारियों के बोनस में हो सकती है बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव…

यूनियन के राष्ट्रीय सहायक महामंत्री एवं ट्रैकमेंटेनर एसोसिएशन, बिलासपुर जोन के संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कौशिक ने बताया कि अभी तक रेलवे कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के आधार पर 78 दिन का बोनस 17,951 रुपए दिया जाता रहा है। यह न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपए पर आधारित था। कौशिक ने बताया कि अब सातवें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। इसलिए कम-से-कम 78 दिन का बोनस 46,176 रुपए होना चाहिए।