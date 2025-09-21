Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

Railway Bonus 2025: बड़ी खुशखबरी! रेल कर्मचारियों के बोनस में हो सकती है बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव…

Railway Bonus 2025: ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमेंटेनर यूनियन ने रेलवे कर्मचारियों के बोनस में बढ़ोतरी की मांग करते हुए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 21, 2025

बोनस बढ़ने की उम्मीद (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)
बोनस बढ़ने की उम्मीद (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)

Railway Bonus 2025: ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमेंटेनर यूनियन ने रेलवे कर्मचारियों के बोनस में बढ़ोतरी की मांग करते हुए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था।

यूनियन के राष्ट्रीय सहायक महामंत्री एवं ट्रैकमेंटेनर एसोसिएशन, बिलासपुर जोन के संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कौशिक ने बताया कि अभी तक रेलवे कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के आधार पर 78 दिन का बोनस 17,951 रुपए दिया जाता रहा है। यह न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपए पर आधारित था। कौशिक ने बताया कि अब सातवें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। इसलिए कम-से-कम 78 दिन का बोनस 46,176 रुपए होना चाहिए।

वित्त मंत्रालय से मुहरके बाद ही मिलेगा

ट्रैकमेंटेनर एसोसिएशन, बिलासपुर जोन के संस्थापक अध्यक्ष कौशिक ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूनियन को फोन के माध्यम से जानकारी दी कि उनका पत्र वित्त मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया गया है। बोनस बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय से बात करने के बाद लिया जाएगा। इससे रेलवे कर्मचारियों में उमीद जगी है कि इस बार उन्हें सातवें वेतनमान के आधार पर उचित बोनस मिलेगा।

