DA Hike: साय सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों का DA 2% बढ़ा, अब मिलेगा 55% महंगाई भत्ता… जानें कब हाथ आएगी मोटी सैलरी

DA Hike: छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक से राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में राज्य के सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया। इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर माह से राज्य के करीब 4 लाख अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद बढ़ा हुआ DA आगामी वेतन और पेंशन भुगतान में समायोजित कर दिया जाएगा।
सरकार के इस कदम से कर्मचारियों की जेब में सीधे आर्थिक लाभ पहुंचेगा। इसे त्यौहार से पहले राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समय-समय पर उनके पक्ष में सकारात्मक निर्णय लेती रही है।
इस घोषणा के साथ ही अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर हो गया है। इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि वेतन और पेंशनधारियों की क्रय क्षमता भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री के इस फैसले से महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह निर्णय राहत भरा साबित होगा। राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारी वर्ग में विश्वास और उत्साह को और मजबूत करेगा।