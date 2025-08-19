DA Hike: साय सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों का DA 2% बढ़ा, अब मिलेगा 55% महंगाई भत्ता… जानें कब हाथ आएगी मोटी सैलरी

DA Hike: छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक से राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में राज्य के सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया। इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।