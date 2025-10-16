Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

रेलवे का बड़ा ऐलान..! सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 66 दिन रद्द, जानिए कौन-कौन से दिन नहीं चलेगी ट्रेन..

CG Train Cancelled: बिलासपुर जिले में आगामी दो दिन में छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी के संकेत है लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे को दिसंबर-फरवरी में छाने वाले कोहरे की चिंता सताने लगी है।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 16, 2025

रेलवे का बड़ा ऐलान..! सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 66 दिन रद्द, जानिए कौन-कौन से दिन नहीं चलेगी ट्रेन..(photo-patrika)

रेलवे का बड़ा ऐलान..! सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 66 दिन रद्द, जानिए कौन-कौन से दिन नहीं चलेगी ट्रेन..(photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आगामी दो दिन में छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी के संकेत है लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे को दिसंबर-फरवरी में छाने वाले कोहरे की चिंता सताने लगी है। इसी कारण रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छपरा-दुर्ग-छपरा मार्ग पर चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस (15159/15160) को 1 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच चयनित तिथियों में स्थगित करने का निर्णय लिया है।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह कदम घने कोहरे की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थगन तिथियों के अलावा अन्य दिनों में ट्रेन नियमित रूप से चलेगी।

CG Train Cancelled: जानिए, कब नहीं चलेगी सारनाथ

15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस:

दिसंबर- 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 जनवरी- 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 फरवरी- 02, 04, 07, 09, 11, 14 तक रद्द रहेगी.

15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस:

दिसंबर- 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 जनवरी- 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29फरवरी- 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 03:58 pm

Published on:

16 Oct 2025 03:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / रेलवे का बड़ा ऐलान..! सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 66 दिन रद्द, जानिए कौन-कौन से दिन नहीं चलेगी ट्रेन..

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में त्योहार के मौके पर खुले खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई तेज, पैक्ड आइटम्स की जांच में ढील…

छत्तीसगढ़ में त्योहार के मौके पर खुले खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई तेज, पैक्ड आइटम्स की जांच में ढील...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG News: जमीन सौदे में बकाया रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, जानें क्या हुआ आगे…

CG News: जमीन सौदे में बकाया रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, जानें क्या हुआ आगे...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Highcourt: सीजीपीएससी की जांच अब तक पूरी नहीं, राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश

CG Highcourt: सीजीपीएससी की जांच अब तक पूरी नहीं, राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश
बिलासपुर

CG High court: आंबेडकर अस्पताल रायपुर का मामला, एचआईवी पीड़ित प्रसूता की पहचान उजागर, 2 लाख मुआवजे के आदेश

CG High court: आंबेडकर अस्पताल रायपुर का मामला, एचआईवी पीड़ित प्रसूता की पहचान उजागर, 2 लाख मुआवजे के आदेश
बिलासपुर

अंबिकापुर से रायपुर लौटते समय बस में सोए सराफा व्यापारी का 90 लाख का जेवर से भरा बैग गायब, CCTV में तीन-चार संदिग्ध कैद

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.