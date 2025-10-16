रेलवे का बड़ा ऐलान..! सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 66 दिन रद्द, जानिए कौन-कौन से दिन नहीं चलेगी ट्रेन..

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आगामी दो दिन में छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी के संकेत है लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे को दिसंबर-फरवरी में छाने वाले कोहरे की चिंता सताने लगी है। इसी कारण रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छपरा-दुर्ग-छपरा मार्ग पर चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस (15159/15160) को 1 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच चयनित तिथियों में स्थगित करने का निर्णय लिया है।