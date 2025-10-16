रेलवे का बड़ा ऐलान..! सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 66 दिन रद्द, जानिए कौन-कौन से दिन नहीं चलेगी ट्रेन..(photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आगामी दो दिन में छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी के संकेत है लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे को दिसंबर-फरवरी में छाने वाले कोहरे की चिंता सताने लगी है। इसी कारण रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छपरा-दुर्ग-छपरा मार्ग पर चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस (15159/15160) को 1 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच चयनित तिथियों में स्थगित करने का निर्णय लिया है।
रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह कदम घने कोहरे की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थगन तिथियों के अलावा अन्य दिनों में ट्रेन नियमित रूप से चलेगी।
15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस:
दिसंबर- 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 जनवरी- 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 फरवरी- 02, 04, 07, 09, 11, 14 तक रद्द रहेगी.
15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस:
दिसंबर- 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 जनवरी- 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29फरवरी- 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15.
