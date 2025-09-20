त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत: रेलवे ने फिर शुरू की ये 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, खाली सीट देख चौंके लोग!

दोनों ही ट्रेनों में यात्रियों के लिए सीटों की अच्छी व्यवस्था की गई है। दुर्ग-सुलतानपुर फेस्टिवल स्पेशल की 20 सितम्बर की सेवा में 3एसी श्रेणी में 387 बर्थ, स्लीपर में 40 बर्थ और 3एसी इकोनॉमी में 95 बर्थ उपलब्ध हैं। इसी तरह, बिलासपुर-यलहंका फेस्टिवल स्पेशल की 23 सितम्बर की सेवा में 3एसी श्रेणी में 378 बर्थ, स्लीपर में 10 बर्थ और 3एसी इकोनॉमी में 105 बर्थ खाली हैं।