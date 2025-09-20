Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत: रेलवे ने फिर शुरू की ये 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, खाली सीट देख चौंके लोग!

Festival Special Train 2025: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दो नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 20, 2025

Indian Railway Trains (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Indian Railway Trains (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Festival Special Train 2025: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दो नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इससे यात्रियों को त्योहार के दौरान टिकट मिलने में आसानी होगी और सफर आरामदायक रहेगा।

रेलवे द्वारा शुरू की गई पहली ट्रेन दुर्ग-सुलतानपुर-दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस (08763/08764) है। यह ट्रेन दुर्ग से प्रत्येक शनिवार को चलेगी और 13 सितम्बर से 29 नवम्बर तक कुल 12 फेरों के लिए संचालित होगी। वहीं, वापसी में यह ट्रेन सुलतानपुर से प्रत्येक रविवार को 14 सितम्बर से 30 नवम्बर तक चलेगी।

दूसरी ट्रेन बिलासपुर-यलहंका (बेंगलुरु)-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल (08261/08262) है। यह ट्रेन बिलासपुर से प्रत्येक मंगलवार को 9 सितम्बर से 18 नवम्बर तक चलेगी और वापसी में यलहंका से प्रत्येक बुधवार को 10 सितम्बर से 19 नवम्बर तक कुल 22 फेरों के लिए संचालित होगी। इस ट्रेन से खासतौर पर बेंगलुरु में रहने वाले छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

Festival Special Train 2025: सीटों की पर्याप्त उपलब्धता

दोनों ही ट्रेनों में यात्रियों के लिए सीटों की अच्छी व्यवस्था की गई है। दुर्ग-सुलतानपुर फेस्टिवल स्पेशल की 20 सितम्बर की सेवा में 3एसी श्रेणी में 387 बर्थ, स्लीपर में 40 बर्थ और 3एसी इकोनॉमी में 95 बर्थ उपलब्ध हैं। इसी तरह, बिलासपुर-यलहंका फेस्टिवल स्पेशल की 23 सितम्बर की सेवा में 3एसी श्रेणी में 378 बर्थ, स्लीपर में 10 बर्थ और 3एसी इकोनॉमी में 105 बर्थ खाली हैं।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से त्योहारों के दौरान यात्रियों को टिकट की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा आरामदायक हो सकेगी।

Published on:

20 Sept 2025 01:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत: रेलवे ने फिर शुरू की ये 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, खाली सीट देख चौंके लोग!

