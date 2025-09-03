Special Trains: त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात, 21 सितंबर से चलेगी 150 स्पेशल ट्रेनें, देखें List

रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अधिसूचना जारी कर दी है। इनसे कुल 2024 अतिरिक्त फेरे सुनिश्चित होंगे, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। त्योहारों के दौरान विशेष रूप से बिहार, उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।