Special Trains: त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात, 21 सितंबर से चलेगी 150 स्पेशल ट्रेनें, देखें List

Special Trains: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने बड़ी राहत दी है। दुर्गापूजा, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर देशभर में सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अधिसूचना जारी कर दी है। इनसे कुल 2024 अतिरिक्त फेरे सुनिश्चित होंगे, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। त्योहारों के दौरान विशेष रूप से बिहार, उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।
पटना, शालीमार, निज़ामुद्दीन, सुलतानपुर समेत कई बड़े स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ज़ोन ने सर्वाधिक 39 ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है। इनमें से 8 ट्रेनें सीधे इस ज़ोन से होकर गुज़रेंगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों पर यात्रियों को सीट की परेशानी से बचाने और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह क़दम उठाया गया है।
