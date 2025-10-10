Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में रेत खदान आवंटन डिजिटल! MSTC पोर्टल पर ई-नीलामी, प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से…

CG News: गौण खनिज साधारण रेत के लिए इस बार केंद्रीय पोर्टल एमएसटीसी के जरिए ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Oct 10, 2025

छत्तीसगढ़ में रेत खदान आवंटन डिजिटल! MSTC पोर्टल पर ई-नीलामी, प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में रेत खदान आवंटन डिजिटल! MSTC पोर्टल पर ई-नीलामी, प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब प्रदेश की रेत खदानों का आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। गौण खनिज साधारण रेत के लिए इस बार केंद्रीय पोर्टल एमएसटीसी के जरिए ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को पोर्टल पर पंजीकरण कर भाग लेना होगा।

इस क्रम में खनिज विभाग ने बोलीकर्ताओं को प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने के लिए 13 अक्टूबर को संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह प्रशिक्षण कलेक्टोरेट के पास स्थित जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाभवन में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा।

CG News: संभाग के बोलीकर्ता ले सकते हैं भाग

संभाग के सभी बोलीकर्ता इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। उप संचालक खनिज प्रशासन किशोर गोलघाटे ने बताया कि एमएसटीसी पोर्टल से पारदर्शिता बढ़ेगी और खदानों का आवंटन पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण में सिर्फ बिलासपुर जिले के ही नहीं बल्कि मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के इच्छुक बोलीकर्ता भी शामिल हो सकते हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / छत्तीसगढ़ में रेत खदान आवंटन डिजिटल! MSTC पोर्टल पर ई-नीलामी, प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से…

