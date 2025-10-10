छत्तीसगढ़ में रेत खदान आवंटन डिजिटल! MSTC पोर्टल पर ई-नीलामी, प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से…

संभाग के सभी बोलीकर्ता इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। उप संचालक खनिज प्रशासन किशोर गोलघाटे ने बताया कि एमएसटीसी पोर्टल से पारदर्शिता बढ़ेगी और खदानों का आवंटन पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण में सिर्फ बिलासपुर जिले के ही नहीं बल्कि मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के इच्छुक बोलीकर्ता भी शामिल हो सकते हैं।