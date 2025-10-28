केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त! हॉस्टलों से लापता हो रहे छात्र, तालाब में मिला सड़ा हुआ शव…

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के विवेकानंद हॉस्टल से तीन दिन से गायब छात्र का शव कैंपस के तालाब में ही सड़ी हालत में मिलने से छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन हर माह परिसर की सुरक्षा पर हर साल करीब 3.60 करोड़ रुपए इगल सुरक्षा कंपनी के 180 सुरक्षा गार्डों पर खर्च कर रहा है, बावजूद इसके हॉस्टलों से छात्रों के गायब होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।