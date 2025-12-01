Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

SIR सर्वे करने निकली BLO की बिगड़ी तबीयत, आनन-फानन में पहुंचाया अस्पताल

SIR Survey: मतदाता पुनरीक्षण (SIR) सर्वे के दौरान हादसे की खबर सामने आई है। एक महिला अधिकारी (सुपरवाइजर) बेहोश होकर गिर गईं। उसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया..

less than 1 minute read
बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 01, 2025

Breaking ( Patrika File Photo )

SIR Survey: प्रदेश में जारी मतदाता पुनरीक्षण (SIR) सर्वे के दौरान एक महिला अधिकारी (सुपरवाइजर) बेहोश होकर गिर गईं। उन्हें शिक्षकों व कर्मचारियों ने आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि निर्वाचन और विभागीय काम के दबाव में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ।

SIR Survey: अधिकारी-कर्मचारियों पर काम का दबाव

मतदाता पुनरीक्षण (SIR) सर्वे को लेकर अधिकारी-कर्मचारियों पर काम का दबाव है। इसी के चलते रविवार अवकाश के दिन भी BLO स्कूलों में ड्यूटी करते नजर आए। इस दौरान तारबाहर स्कूल में एक महिला अधिकारी (सुपरवाइजर) बेहोश होकर गिर गईं। डॉक्टर ने जांच में बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। फिलहाल जांच के बाद अस्पताल से महिला अधिकारी को छुट्टी मिल गई।

काम में तेजी लाने के निर्देश

चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस काम में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को शत-प्रतिशत सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। उनकी मॉनिटरिंग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस काम में लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।

छत्तीसगढ़ में 86 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य का संचालन 04 नवम्बर से पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। बीएलओ द्वारा प्रदेशभर में घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। आज 29 नवम्बर तक प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 82 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 86 प्रतिशत है।

Updated on:

01 Dec 2025 01:48 pm

Published on:

01 Dec 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / SIR सर्वे करने निकली BLO की बिगड़ी तबीयत, आनन-फानन में पहुंचाया अस्पताल

