State Bar Election: प्रचार-प्रसार ने पकड़ी रफ़्तार, 25 पदों के लिए 108 अधिवक्ताओं ने भरा है नामांकन…

स्टेट बार काउंसिल की 25 सीटों के लिए चुनाव होना है। 108 नामांकन दाखिल होने के बाद उमीदवारों ने प्रचार-प्रसार की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और तहसील स्तर पर अधिवक्ता अपने-अपने समर्थकों के बीच जाकर कैनवासिंग कर रहे हैं। समर्थकों को गोलबंद करने और वोट सुनिश्चित करने के लिए दावेदारों ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में 23 हजार से अधिक अधिवक्ता मतदान करेंगे।