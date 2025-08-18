Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

State Bar Election: प्रचार-प्रसार ने पकड़ी रफ़्तार, 25 पदों के लिए 108 अधिवक्ताओं ने भरा है नामांकन…

State Bar Election:: बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 11 साल बाद हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 18, 2025

State Bar Election: प्रचार-प्रसार ने पकड़ी रफ़्तार, 25 पदों के लिए 108 अधिवक्ताओं ने भरा है नामांकन...(photo-patrika)
State Bar Election: प्रचार-प्रसार ने पकड़ी रफ़्तार, 25 पदों के लिए 108 अधिवक्ताओं ने भरा है नामांकन...(photo-patrika)

State Bar Election: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 11 साल बाद हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब नाम वापसी का दौर शुरू हो गया है।

चुनाव के लिए 1 अगस्त से 14 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल करने की समय-सीमा तय थी। निर्धारित अवधि में प्रदेशभर से कुल 108 अधिवक्ताओं ने नामांकन फार्म भरा है। इन नामांकनों की जांच 16 अगस्त से 23 अगस्त तक की जाएगी। इसके बाद 25 अगस्त से 31 अगस्त तक नाम वापसी का चरण चलेगा। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 सितंबर को उमीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

CG News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव में पदाधिकारियों पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
बिलासपुर
स्टेट बार काउंसिल चुनाव (Photo source- Patrika)

State Bar Election: 30 सितंबर को अधिवक्ता करेंगे मतदान

अधिवक्ताओं का कहना है कि यह चुनाव न केवल संगठन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अधिवक्ताओं के हितों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेशभर में इस बार का चुनाव काफी रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक माना जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 30 सितंबर को मतदान होगा। अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

न्यायालयों में शुरू हुआ प्रचार-प्रसार

स्टेट बार काउंसिल की 25 सीटों के लिए चुनाव होना है। 108 नामांकन दाखिल होने के बाद उमीदवारों ने प्रचार-प्रसार की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और तहसील स्तर पर अधिवक्ता अपने-अपने समर्थकों के बीच जाकर कैनवासिंग कर रहे हैं। समर्थकों को गोलबंद करने और वोट सुनिश्चित करने के लिए दावेदारों ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में 23 हजार से अधिक अधिवक्ता मतदान करेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / State Bar Election: प्रचार-प्रसार ने पकड़ी रफ़्तार, 25 पदों के लिए 108 अधिवक्ताओं ने भरा है नामांकन…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.