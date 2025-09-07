भविष्य संवारने की जुगत… एक साथ दो डिग्री लेकर समय बचाने की चाहत में बढ़ा छात्रों का रुझान, कर रहे ये कोर्स

लॉ शिक्षा के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान एक सकारात्मक संकेत है। आज लॉ सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉर्पोरेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और प्रशासनिक सेवाओं में भी इसका दायरा बढ़ा है। छात्र लॉ की डिग्री के साथ बहुआयामी करियर बना सकते हैं। बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी की मांग इसी वजह से लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में यह क्षेत्र और अधिक अवसर प्रदान करेगा। - डॉ. अन्नूभाई सोनी, प्राचार्य, डीपी लॉ कॉलेज।