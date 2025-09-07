Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

भविष्य संवारने की जुगत… एक साथ दो डिग्री लेकर समय बचाने की चाहत में बढ़ा छात्रों का रुझान, कर रहे ये कोर्स

CG News: युवाओं में लॉ कोर्स को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। साथ ही कम समय में दो डिग्री पाने की भी छात्रों में चाहत बढ़ गई है। यही वजह है कि इस साल बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी की सीटें दाखिले की शुरुआत होते ही भर गईं।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 07, 2025

Colleges (Patrika File Photo)
Colleges (Patrika File Photo)

Bilaspur News: बिलासपुर के युवाओं में लॉ कोर्स को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। साथ ही कम समय में दो डिग्री पाने की भी छात्रों में चाहत बढ़ गई है। यही वजह है कि इस साल बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी की सीटें दाखिले की शुरुआत होते ही भर गईं। शहर के पांच कॉलेजों में लॉ के कोर्स संचालित है। इन कॉलेजों में बीए एलएलबी की 360 और बीकॉम एलएलबी की 300 सीटें उपलब्ध थीं।

दोनों ही कोर्स में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया। कुछ ही दिनों में सभी सीटें फुल हो गईं। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि पिछले कुछ सालों से लॉ कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज लॉ सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं है। छात्र कंपनियों में भी नौकरी पा सकते हैं।

बढ़ने की ये है वजह

छात्रों का लॉ कोर्स की ओर बढ़ता रुझान स्वाभाविक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में होने से युवाओं को सीधे न्यायिक कार्यप्रणाली समझने और करियर अवसर पाने का मौका मिलता है। हाईकोर्ट के कारण शहर में वकालत और कानूनी परामर्श की संभावनाएं भी ज्यादा हैं।

कॉलेज- बीए एलएलबी की सीट- बीकॉम एलएलबी की सीट

डीपी लॉ कॉलेज 120 60
केआर लॉ कॉलेज 60 60
चौकसे कॉलेज 60 60
एलसीआईटी कॉलेज 60 60
आईपीएस गुरुकुल कॉलेज 60 60

लॉ शिक्षा के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान एक सकारात्मक संकेत है। आज लॉ सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉर्पोरेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और प्रशासनिक सेवाओं में भी इसका दायरा बढ़ा है। छात्र लॉ की डिग्री के साथ बहुआयामी करियर बना सकते हैं। बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी की मांग इसी वजह से लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में यह क्षेत्र और अधिक अवसर प्रदान करेगा। - डॉ. अन्नूभाई सोनी, प्राचार्य, डीपी लॉ कॉलेज।

Published on:

07 Sept 2025 05:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / भविष्य संवारने की जुगत… एक साथ दो डिग्री लेकर समय बचाने की चाहत में बढ़ा छात्रों का रुझान, कर रहे ये कोर्स

