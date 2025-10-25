छठ घाट के पास मिला नवजात शिशु का शव, मंजर देख लोगों के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

शिशु का शव बरामद (Photo source- Patrika)
Crime News: तोरवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब छठ घाट के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। दर्दनाक दृश्य देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
सुबह करीब सात बजे छठ घाट के पास टहलने निकले लोगों को झाड़ियों से तेज दुर्गंध आने पर शक हुआ। जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो वहां झाड़ियों में नवजात शिशु का शव पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर लोग सन्न रह गए और तत्काल इसकी सूचना तोरवा थाना पुलिस को दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल को घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाए गए।
पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल भेज दिया। सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि शिशु करीब एक से दो दिन का प्रतीत हो रहा है। प्रारंभिक जांच में मृत्यु दो-तीन दिन पूर्व होने का अनुमान है। वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की जा रही है ।
