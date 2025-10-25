छठ घाट के पास मिला नवजात शिशु का शव, मंजर देख लोगों के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

सुबह करीब सात बजे छठ घाट के पास टहलने निकले लोगों को झाड़ियों से तेज दुर्गंध आने पर शक हुआ। जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो वहां झाड़ियों में नवजात शिशु का शव पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर लोग सन्न रह गए और तत्काल इसकी सूचना तोरवा थाना पुलिस को दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल को घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाए गए।