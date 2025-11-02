धर्मांतरण पर हाईकोर्ट सख्त! प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन गंभीर चिंता का विषय, जानें पूरा मामला…

कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर स्थित ग्राम घोटिया समेत कई आदिवासी ग्राम पंचायतों ने धर्मांतरण को लेकर बैठक की थी। बढ़ते धर्मान्तरण पर रोक लगाने ईसाई समाज के लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित कर होर्डिंग लगाए गए। होर्डिंग में लिखा कि पेसा कानून के तहत ग्रामसभा को अधिकार है कि वे अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इसके तहत ईसाई लोगों, पादरी, बाहरी धर्मांतरित लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।