जनपदों में पंजीयन की आज अंतिम तिथि, 28 से 31 अक्टूबर तक होगा ब्लॉक स्तरीय आयोजन…

Karma Mahotsav 2025: बिलासपुर जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास विभाग द्वारा करमा महोत्सव 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

जनपदों में पंजीयन की आज अंतिम तिथि(photo-patrika)

जनपदों में पंजीयन की आज अंतिम तिथि(photo-patrika)

Karma Mahotsav 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास विभाग द्वारा करमा महोत्सव 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक विकासखण्ड स्तरीय करमा नृत्य महोत्सव आयोजित होगा।

खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जनपद पंचायतों में 27 अक्टूबर तक इच्छुक दलों को पंजीयन कराना होगा। बिल्हा में 28 अक्टूबर, मस्तूरी में 29 अक्टूबर, तखतपुर में 30 अक्टूबर एवं कोटा में 31 अक्टूबर को किया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि रराज्य स्तरीय कार्यक्रम 15 नवबर को होगा।

Karma Mahotsav 2025: करमा महोत्सव के लिए जनपदों में पंजीयन आज तक

उन्होंने बताया कि विकासखण्ड स्तर पर करमा नृत्य, करमा गीत, जनजातीय लोक गायकों का प्रतिनिधित्व एवं जनजातीय समुदायों में प्रचलित परपरागत वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन पर आधारित प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विकासखण्ड के ग्राम स्तर पर नर्तक दल अपना पंजीयन जनपद पंचायतों में दर्ज कराकर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

जिला स्तरीय करम महोत्सव 1 नवबर से 7 नवबर 2025 तक आयोजित होगा, जिसमें चयनित एक करम नर्तक दल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। राज्य स्तरीय आयोजन 8 नवबर से 15 नवबर 2025 तक किया जाएगा।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले चयनित ग्रामों के करमा नर्तक दलों को प्रति ग्राम 2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि जनपद पंचायतों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वहीं, विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रति विकासखण्ड 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

Updated on:

27 Oct 2025 01:51 pm

Published on:

27 Oct 2025 01:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / जनपदों में पंजीयन की आज अंतिम तिथि, 28 से 31 अक्टूबर तक होगा ब्लॉक स्तरीय आयोजन…

