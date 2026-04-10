CG Accident: रेत खनन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, नाबालिग की दर्दनाक मौत

हादसे ने क्षेत्र में अवैध रेत खनन की चिंता को फिर से उजागर किया है। खनिज माफिया नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और नाबालिगों को भी इस खतरनाक काम में धकेला जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध रेत खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखा जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस और प्रशासन इस मामले में लगातार जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोक लगेगी।