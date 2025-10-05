Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

दर्दनाक हादसा..! पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी…

CG News: बिलासपुर/जांजगीर जिले में बलौदा थाना क्षेत्र में हसदेव के तट पर स्थित देवरी चिचोली पिकनिक स्पॉट में बिलासपुर से गए एक युवती सहित दो युवक नदी में डूब गए।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

दर्दनाक हादसा... पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी(photo-patrika)

दर्दनाक हादसा... पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर/जांजगीर जिले में बलौदा थाना क्षेत्र में हसदेव के तट पर स्थित देवरी चिचोली पिकनिक स्पॉट में बिलासपुर से गए एक युवती सहित दो युवक नदी में डूब गए। पानी में डूबे तीनों का सुराग फिलहाल नहीं लगा है।

पुलिस गोताखोरों के माध्यम से डूबे युवकों की तलाश कर रही है। बलौदा पुलिस के मुताबिक बिलासपुर के 5 लोग शनिवार को यहां पिकनिक मनाने आए थे। सभी खाना खाकर नदी में स्नान कर रहे थे। जिसमें युवती सहित दो युवक अचानक से डूब गए। पुलिस गोताखोरों के माध्यम से तीनों की तलाश कर रही है। तीनों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

CG News: सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं...

बता दें कि देवरी चिचोली अब पिकनिक स्पाट की जगह मौत का स्पॉट बनता जा रहा है। यहां हर साल चार से पांच लोगों की मौत डूबने से हो जाती है। तत्कालीन एसपी विजय अग्रवाल ने यहां कई तरह के सुरक्षा के उपाय किए थे। जगह-जगह सूचना पटल लगवाया था। पुलिस की तैनाती की गई थी। इसके अलावा दुर्घटना वाले स्थान पर बैनर पोस्टर लगवाए थे। इसके बाद भी लोग यहां मस्ती के मूड में स्नान करते हैं फिर गहरे पानी में चले जाते हैं।

Updated on:

05 Oct 2025 01:15 pm

Published on:

05 Oct 2025 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / दर्दनाक हादसा..! पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी…

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

