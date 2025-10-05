दर्दनाक हादसा... पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर/जांजगीर जिले में बलौदा थाना क्षेत्र में हसदेव के तट पर स्थित देवरी चिचोली पिकनिक स्पॉट में बिलासपुर से गए एक युवती सहित दो युवक नदी में डूब गए। पानी में डूबे तीनों का सुराग फिलहाल नहीं लगा है।
पुलिस गोताखोरों के माध्यम से डूबे युवकों की तलाश कर रही है। बलौदा पुलिस के मुताबिक बिलासपुर के 5 लोग शनिवार को यहां पिकनिक मनाने आए थे। सभी खाना खाकर नदी में स्नान कर रहे थे। जिसमें युवती सहित दो युवक अचानक से डूब गए। पुलिस गोताखोरों के माध्यम से तीनों की तलाश कर रही है। तीनों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
बता दें कि देवरी चिचोली अब पिकनिक स्पाट की जगह मौत का स्पॉट बनता जा रहा है। यहां हर साल चार से पांच लोगों की मौत डूबने से हो जाती है। तत्कालीन एसपी विजय अग्रवाल ने यहां कई तरह के सुरक्षा के उपाय किए थे। जगह-जगह सूचना पटल लगवाया था। पुलिस की तैनाती की गई थी। इसके अलावा दुर्घटना वाले स्थान पर बैनर पोस्टर लगवाए थे। इसके बाद भी लोग यहां मस्ती के मूड में स्नान करते हैं फिर गहरे पानी में चले जाते हैं।
